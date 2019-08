Barsinghausen

Einstimmig hat sich das Kuratorium der Siegfried-Lehmann-Stiftung in seiner Sitzung am Donnerstag dafür ausgesprochen, Klaus D. Richter zum neuen Ehrenmitglied dieses Gremiums zu ernennen. Damit will das Kuratorium nach Angaben der Vorsitzenden Lilli Bischoff den langjährigen Einsatz Richters im Sinne der Stiftung und für die Erinnerungskultur in Barsinghausen würdigen. Außerdem wurde in der Sitzung beschlossen, auf eine Vergabe des Siegfried-Lehmann-Preises im Jahr 2019 zu verzichten – weil keine geeigneten Vorschläge vorliegen.

Klaus D. Richter leitete in seiner ehemaligen Funktion als Bürgermeister bis 2006 für einige Jahre den dreiköpfigen Stiftungsvorstand und gehörte anschließend dem Kuratorium an, zuletzt bis 2016 auch als Vorsitzender. Nach drei Amtsperioden durfte Richter nicht erneut für eine Wiederwahl antreten. Seitdem leitet CDU-Ratsfrau Lilli Bischoff das Gremium.

Umfassende Kenntnisse

Mit der Ernennung zum Ehrenmitglied darf Richter künftig wieder an den Sitzungen teilnehmen – allerdings ohne Stimmrecht. Bereits seit 2010 gehört der ehemalige Pastor Reinhard Dunkel dem Stiftungskuratorium als Ehrenmitglied an. „Wir wollen die umfassenden Kenntnisse von Klaus Richter über die Geschichte des jüdischen Lebens in Barsinghausen und auch über die Stiftung selbst für unsere Arbeit weiterhin nutzen. Darum freuen wir uns auf unser neues Ehrenmitglied“, erläuterte Sybille Bruchmann-Busse vom Kuratorium.

Nach Einschätzung von Bürgermeister Marc Lahmann, zugleich Vorsitzender des Stiftungsvorstandes, hätte es ohne das Engagement von Klaus D. Richter die Siegfried-Lehmann-Stiftung in ihrer jetzigen Form kaum gegeben. Richter habe zum Beispiel entscheidend zur organisatorischen Umwandlung in eine selbstständige Stiftung im Jahr 2003 beigetragen und Kontakt zu Mitgliedern der Familie Lehmann gehalten.

Opfer des Nazi-Terrors

Siegfried Lehmann war ein Barsinghäuser Bürger jüdischen Glaubens. Er wurde während des Nazi-Regimes verfolgt und 1943 im Ghetto Theresienstadt ermordet. Seine Frau Sophie sowie die beiden Töchter Hilde und Lore kamen im KZ Auschwitz ums Leben. Sein Sohn Walter starb im Januar 1945 im KZ Dachau.

Angehörige der jüdischen Familie Lehmann stifteten 1984 zum ersten Mal den Siegfried-Lehmann-Preis. Daraus entstand die zunächst unselbstständige Siegfried-Lehmann-Stiftung mit ihrer vorrangigen Aufgabe, „durch das Gedenken an Siegfried Lehmann und seine Familie die Erinnerung an die Schicksale der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger wach zu halten. Mit der Verleihung des Siegfried-Lehman-Preises soll an geschehenes Unrecht erinnert und das Verständnis für andere Lebensformen und Weltanschauungen gestärkt werden“ – so steht es in der Satzung.

Lehmann-Preis seit 1984

Seit 1984 hat die Stiftung bereits 19-mal den Lehmann-Preis vergeben. Zuletzt wurden 2015 die KGS-Lehrerin Elke Strehl und der Horizonte-Verein zu gleichen Teilen ausgezeichnet. Für 2019 hatte die Stiftung zunächst eine 20. Preisvergabe vorgesehen und im Frühjahr dazu aufgerufen, Vorschläge einzureichen. Bis zur Abgabefrist gingen jedoch lediglich drei Vorschläge ein, die entweder nicht den Preiskriterien entsprachen oder bereits in der Vergangenheit ausgezeichnet wurden.

„Darum haben wir uns entschieden, in diesem Jahr auf den Preis zu verzichten. Stattdessen rufen wir Einzelpersonen und Gruppen dazu auf, sich verstärkt für preiswürdige Projekte im Sinne von Toleranz und gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit einzusetzen“, betonte der Stiftungsvorsitzende Marc Lahmann.

Von Frank Hermann