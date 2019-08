Barsinghausen

Niedliche Kuscheltiere gehören jetzt zur Ausstattung der Rettungs- und Krankenwagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) – als Tröster für Kinder in Notfällen. Frauen der Siedlergemeinschaft Barsinghausen haben der ASB-Rettungswache an der Siegfried-Lehmann-Straße jetzt rund 50 selbst gestrickte und gehäkelte Kuscheltiere überreicht. Wachenleiter Torben Meyer und Dirk Schumacher, Leiter des ASB-Rettungsdienstes, lobten die Spendenaktion.

Tiere sind eine große Hilfe

„Ein schöne Idee, die mich richtig gerührt hat. Die Kuscheltiere werden für viele Jungen und Mädchen, die bei Rettungseinsätzen emotionalen Zuspruch benötigen, ein große Hilfe sein“, sagte Meyer. Zur Standardausstattung jedes ASB-Rettungsfahrzeugs gehören bereits zwei industriell hergestellte Tiere. Diese Tiere kommen in Notfällen zum Einsatz, um Kinder zu beruhigen und zu trösten. Auf diese Weise verschenken die ASB-Rettungswachen in Stadt und Region Hannover jedes Jahr bis zu 400 Stofftiere an ihre jungen Patienten.

Zehn Frauen aus der Siedlergemeinschaft Barsinghausen, die sich einmal pro Montag zu einem Handarbeitsnachmittag treffen, haben deshalb nun für Nachschub gesorgt und rund 50 Kuscheltiere – von Hasen über Bienen und Bären bis zu Fischen und Schlangen – gehäkelt und gestrickt. „Das war schon eine handwerkliche Herausforderung, denn die meisten Frauen haben vorher noch nie ein Tier aus Wolle gestrickt“, sagte Petra Mehnert von der Handarbeitsgruppe.

Besondere Einzelstücke

Entstanden seien besondere Einzelstücke in allen Regenbogenfarben. „Eine starke Leistung. Die Tiere finden bei den Kindern ganz bestimmt großen Zuspruch“, betonte Dirk Schumacher. Aus hygienischen Gründen werde der ASB die Kuscheltiere in Folie einschweißen und später auf die Rettungsfahrzeuge verteilen.

Bereits mehrfach hat die Handarbeitsgruppe der Siedlerfrauen soziale Projekte unterstützt – zum Beispiel mit Stricksocken für die Kinderonkologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), mit Decken für die Frühchen-Päppelstation der MHH und mit Kleidungsstücken für die Kinderhilfe Ukraine. Zudem hat die Gruppe bereits rund 950 Euro aus den Verkaufserlösen ihrer Strick- und Häkelarbeiten der privaten Kinderbude am Langenäcker sowie den Lesemüttern und dem Förderverein der Adolf-Grimme-Schule gespendet.

„Mittlerweile sind wir schon wieder dabei, neue Strickwaren für die nächsten Basare herzustellen“, sagte Mehnert.

