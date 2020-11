Barsinghausen

Nach fünf Jahren endet am 31. Dezember das zeitlich befristete Integrationsprojekt für junge Flüchtlinge (InjuF) in der Trägerschaft der Labora-Gesellschaft. Zuletzt berieten die Sozialpädagogen Julija Filimonova und Christoph Brenneisen rund 300 Menschen mit Bleiberecht beim Einstieg in das Arbeits- und Berufsleben. Künftig übernimmt das DRK-Migrationsprojekt an der Marktstraße 33 die Beratungen.

Sprechstunden für Geflüchtete

Im Mittelpunkt der InjuF-Sprechstunden für Geflüchtete und deren Familien standen zumeist Fragen zur beruflichen Qualifikation sowie zu Bewerbungen und Anträgen im Zusammenspiel mit dem Job-Center. „Viele Dinge haben wir im Vorfeld klären können, bevor die anerkannten Flüchtlingen dann als Hilfesuchende zum Job-Center gingen“, sagt Labora-Betriebsleiterin.

Anzeige

Dank InjuF seien viele Vermittlungen in Arbeit, Ausbildung oder in Sprachkurse schneller und reibungsloser gelaufen. Daher habe sich das Job-Center mit 70 Prozent an der Finanzierung dieses Labora-Projektes beteiligt. Weitere 20 Prozent kamen von der Region Hannover, die restlichen 10 Prozent übernahm Labora.

Start im Februar 2016

Im Februar 2016 waren die ersten InjuF-Beratungen für geflüchtete Menschen gestartet, deren Herkunft und persönliche Biografie eine Bleibeperspektive nahelegte. In persönlichen Gesprächen wurden die beruflichen Qualifikationen geklärt und bei Bedarf auch fehlende Dokumente herbeigeschafft. „Damals war der Beratungsbedarf vor allem bei vielen jungen Geflüchteten sehr groß. Hinzu kamen enorme Sprachprobleme. Das hat sich mittlerweile geändert“, erläutert Daniela Möhlenbrock.

Mittlerweile gebe es ein dicht gespanntes Beratungs- und Servicenetzwerk. Zudem habe sich der Hilfsbedarf gewandelt, neue Geflüchtete suchten kaum noch die InjuF-Beratungsstunden auf „Integration heißt auch, sich selbst behaupten und auf eigenen Füßen stehen zu können“, betont Christoph Brenneisen, der gemeinsam mit Julija Filimonova die Beratungen in Barsinghausen und Springe geleitet hat.

Zuletzt 300 Teilnehmer

Seit Anfang 2019 habe das Projekt etwa 300 Teilnehmer mit jeweils bis zu zehn Beratungen betreut. In der ersten Projektphase von Februar 2016 bis Dezember 2018 waren es etwa doppelt so viele Teilnehmer. Bewährt habe sich die stets gute Zusammenarbeit mit der Stadt Barsinghausen und insbesondere mit den Sozialpädagogen in den Wohnunterkünften in Kirchdorf, Egestorf und an der Hannoverschen Straße. Dort habe das InjuF-Team regelmäßig offene Sprechstunden anbieten dürfen.

Das Angebot war von vorneherein zeitlich befristet und wurde dann von 2019 bis Ende 2020 verlängert. „Aber jetzt laufen die InjuF-Beratungen aus und wir vermitteln Ratsuchende an das DRK-Migrationsbüro in der Marktstraße“, kündigt Daniela Möhlenbrock an.

Lesen Sie auch

Von Frank Hermann