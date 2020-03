In den Zeiten von Corona hat Buchhändlerin Karin Dörner ihr Bücherhaus am Thie schließen müssen, um eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen. Aber auch ohne Publikumsverkehr im Geschäft geht der Bücherverkauf weiter. Das Mitarbeiterteam nimmt Bestellungen per Telefon oder online entgegen.