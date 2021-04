Barsinghausen

Die Stadtwerke investieren in die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität im Barsinghäuser Stadtgebiet. Das kommunale Versorgungsunternehmen hat zwei Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten vor dem Deisterbad an der Einsteinstraße und auf dem Parkplatz des Stadtwerke- und Postgebäudes an der Poststraße aufgestellt. Damit verdoppelt sich auf einen Schlag das Angebot an öffentlich zugänglichen Stromtankstellen im Bereich der Kernstadt und der verbundenen Ortsteile Kirchdorf und Egestorf.

Bei der symbolischen Inbetriebnahme der Ladesäulen verwies Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) auf die Bedeutung der Ladeinfrastruktur. Es handele sich um einen wichtigen Baustein hin zur Mobilitätswende jenseits fossiler Brennstoffe, sagte er. „Wichtig für die weitere Entwicklung ist ein engmaschiges Netz von Ladesäulen.“

Laden und baden im Deisterbad

Nach Schünhofs Worten müssten neue Ladesäulen für Elektrofahrzeuge vor allem dort geschaffen werden, wo sich Menschen länger aufhalten. Der Standort am Deisterbad sei vor diesem Hintergrund ideal. Während eines Badbesuchs sei ein Ladevorgang problemlos möglich. „Laden und baden“, sagte Stadtwerke-Vertriebsleiter Stefan Küppers.

Während sich Eigenheimbesitzer zu Hause eigene sogenannte Wallboxen installieren können, ist das nach den Worten des Bürgermeisters für viele Mieter unmöglich. Schünhof kündigte an, dass auch an der Berliner Straße mit vielen Mehrfamilienhäusern rundum weitere Ladesäulen geschaffen werden sollen.

Avacon-Referentin Anastasia Bruchanow demonstriert die Handhabung der neuen Ladesäule mithilfe einer App auf dem Smartphone. Quelle: Andreas Kannegießer

Die Stadtwerke werden die neuen Ladesäulen mit zertifiziertem Grünstrom aus regenerativen Quellen versorgen. Küppers bedankte sich bei dem Energieversorgungsunternehmen Avacon und bei der Klimaschutzagentur der Region Hannover für die Unterstützung bei dem Projekt. Ein Avacon-Tochterunternehmen zeichnet für die Ladetechnik und die Wartung der Anlagen verantwortlich. Die Klimaschutzagentur hat Fördermöglichkeiten ermittelt und das aufwendige Antragsverfahren auf Zuschüsse begleitet. Die beiden neuen Ladesäulen haben nach Angaben der Stadtwerke insgesamt rund 19.000 Euro gekostet.

Bedienung per App ist möglich

An den neuen Stadtwerkeladesäulen können Elektrofahrzeuge an jedem der vier Zugangspunkte mit 22 Kilowatt Ladeleistung versorgt werden. Nach den Worten von Anastasia Bruchanow, Referentin für Elektromobilität bei Avacon, ist das Freischalten und Bezahlen der Ladevorgänge über die Eon-Drive-App, standardisierte RFID-Ladekarten oder auch per Kreditkarte für Kunden ohne Vertragsbindung möglich. Die Preise liegen, je nach Zugangsart, zwischen 39 und 48 Cent je Kilowattstunde.

Klimaschutzagentur-Geschäftsführer Udo Sahling lobte das Engagement der Barsinghäuser Stadtspitze für die Elektromobilität. Während im vergangenen Jahr 13,5 Prozent aller neu zugelassenen Autos Elektrofahrzeuge gewesen seien, habe sich der Anteil im ersten Quartal 2021 schon auf 22 Prozent erhöht, berichtete Sahling. „Wir merken, wie die Verkehrswende anfängt zu ziehen.“

Von Andreas Kannegießer