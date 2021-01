Barsinghausen

Auch am Wochenende wird wieder ein großer Andrang von Besuchern im Deister erwartet. Die Barsinghäuser Stadtverwaltung sieht sich gut gewappnet – schon am Mittwoch hat sie den Personaleinsatz im Deister verstärkt.

Das Team des Ordnungsamtes wird von Mitarbeitern der Barsinghäuser Beschäftigungsinitiative ( BBI) bei der Verkehrslenkung und -überwachung im Bereich des Parkplatzes unterstützt. Ständig seien Teams von mindestens vier Bediensteten auf der Passhöhe im Einsatz, sagte Bürgermeister Marc Lahmann bei einem Besuch vor Ort. Die Regelung gilt von etwa 9 bis 16 Uhr täglich.

Nach den Erfahrungen der vergangenen Tage hat die Stadtverwaltung die Arbeitsabläufe an der Zufahrt zum Passparkplatz angepasst. Je nachdem, ob auf der Parkfläche noch Stellplätze frei sind oder nicht, blockieren die Stadtmitarbeiter die Parkplatzzufahrt vorübergehend oder geben den Weg wieder frei.

Menschenmengen verteilen sich im Wald

Die Bedingungen auf dem Deisterkamm locken offenbar vor allem Ausflügler aus der Landeshauptstadt an, wie die Behörden in den vergangenen Tagen festgestellt haben. Ein Spaziergang in den Wäldern, die unter anderem zu den Niedersächsischen Landesforsten gehören, ist für viele Naturbegeisterte ein Tagesziel. Zugeparkte Waldwege und abgestellte Fahrzeuge in den Serpentinen des Nienstedter Passes sowie kleinere Staus durch einparkende oder wendende Autos waren die Folge.

Seit Mittwoch sind das Ordnungsamt und die Polizei im Einsatz, um Parksünder zu ahnden, den Besucherdruck zu kanalisieren und für die Einhaltung der Corona-Regelungen an den Parkplätzen zu sorgen. Fahrzeuge aus ganz Niedersachsen sind auf den teils überfüllten Parkplätzen zu finden. Die Menschenmengen verteilten sich allerdings relativ schnell auf den zahlreichen Wegen im Wald, teilen die Niedersächsischen Landesforsten allerdings mit.

Rettungswege müssen frei sein

„Wir freuen uns über die Besucher im Wald, sie sollen den Schnee genießen – wer weiß wie lange sich dieser noch hält“, sagt Christian Boele-Keimer, Leiter des Forstamtes Saupark. Dennoch sei es wichtig, dass eine Parkdisziplin herrsche. „Es muss möglich sein, einen verletzten Menschen aus dem Wald zu bergen. Gerade bei den hohen Besucherzahlen und den glatten Wegen ist die Gefahr einer Verletzung momentan erhöht, und Rettungsgassen sind wichtig“, betont er. Und auch er und seine Kollegen, die im Wald arbeiten, müssten den Wald befahren und auch wieder verlassen können.

Boele-Keimer empfiehlt Besuchern daher, sich rechtzeitig Gedanken über Alternativen zu machen, falls der gewünschte Parkplatz bereits belegt ist. „Der große Parkplatz am Forstamt Springe und der Parkplatz am Wisentgehege sind bisher kaum angenommen worden, wobei auch hier im Saupark der Schnee in den höheren Lagen zu finden ist“, sagt er. Zudem bittet er alle Spaziergänger darum, zum Schutz der Tiere auf den Wegen zu bleiben.

