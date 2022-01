Groß Munzel

Wenige Wochen nach der vorläufigen Schließung steht nun fest: Das Traditionslokal Landhof Hülsemann in Groß Munzel wird nicht wieder geöffnet. Inhaber Jörg Hülsemann gibt das Restaurant mit Hotel und Kegelbahn nach insgesamt 53 Geschäftsjahren am Standort endgültig auf. Der 58-jährige Gastronom begründet seine Entscheidung mit den erheblichen Umsatzeinbußen wegen der Corona-Beschränkungen. Er hat demnach die Immobilie bereits verkauft. Der neue Besitzer werde das Gebäude abreißen und dort Wohneinheiten bauen lassen, teilt Hülsemann mit.

Corona-Einschränkungen: „Der Laden lief einfach nicht mehr“

„Der Laden lief einfach nicht mehr. Wenn keine größeren Feiern und Veranstaltungen mehr möglich sind, tut das einem Gastronomen richtig weh“, sagt Hülsemann. Gerüchte, wonach er das Lokal aus gesundheitlichen Gründen aufgebe, weist er zurück. Zwar habe er zuletzt erhebliche gesundheitliche Probleme gehabt. „Aber das hat mit der Geschäftsaufgabe nichts zu tun“, betont der Gastronom. Er wohnt derzeit noch über dem Lokal an der Dammstraße. Auch die Internetseite des Landhofs ist noch freigeschaltet. Trotzdem zeichnete sich das Aus bereits seit Weihnachten ab. Schon kurz vor Heiligabend wurde möglichen Gästen auf einem Zettel an der Eingangstür mitgeteilt: „Ab dem 24. Dezember schließen wir auf unbestimmte Zeit. Das Team bedankt sich für das jahrelange Vertrauen.“

„Lieber aufhören, als weiterhin jeden Tag ein Minus zu machen“: Der langjährige Gastwirt vom Landhof, Jörg Hülsemann, schließt das Traditionslokal in Groß Munzel nun endgültig. Quelle: Ingo Rodriguez

Mitarbeiter haben andere Jobs gefunden

Im Gespräch blickt Hülsemann noch einmal zurück. Er habe den Landhof als Restaurant und Hotel mit Kegelbahn seit 32 Jahren geführt. „Das Gebäude haben meine Eltern 1968 gebaut und den Laden vor meiner Übernahme 21 Jahre lang verpachtet.“ Seine zuletzt insgesamt vier Mitarbeiter hätten bereits andere Jobs gefunden. „Ich werde wohl in den Ruhestand gehen“, sagt der 58-Jährige.

Kaum noch gastronomische Angebote im Dorf

Nach dieser Geschäftsaufgabe gibt es nun in Groß Munzel kaum noch gastronomische Angebote. An der Straße Osterende bietet lediglich ein Dönerladen Speisen und Getränke an. Zudem gehört die Traditionsbäckerei und Konditorei Höner zu den wenigen weiterhin geöffneten Geschäften – inklusive Lotto-Annahmestelle und begrenzten Angebotes an Tabakwaren.

Die Bäckerei und ein Dönerladen sind zwei der wenigen noch geöffneten Läden im Dorf. Quelle: Ingo Rodriguez

Erst im vergangenen Jahr war in Groß Munzel das Selbstbedienungscenter (SB) der Volksbank geschlossen worden. An dem immer noch leer stehenden Räumen des Gebäudes sucht eine Immobilienfirma per Aushang auch weiterhin einen Nachmieter. Nähere Angaben möchte eine Mitarbeiterin auf Nachfrage nicht machen. Im Dorf halten sich hartnäckig Gerüchte, dass das Gebäude an einen Investor verkauft worden sei, der es wieder weiterverkauft habe.

Für die Räume im Gebäude des früheren Selbstbedienungscenters der Volksbank steht eine mögliche Nachnutzung noch nicht endgültig fest Quelle: Ingo Rodriguez

Geöffnet ist in Groß Munzel auch noch ein Friseursalon. Auf einem lange Zeit leeren Grundstück zwischen dem früheren Volksbank-Selbstbedienungscenter und dem Landhof wurden inzwischen Mehrfamilienhäuser errichtet.

Sportheim hat zurzeit keinen Pächter

Gerda Herzog, die mit ihrem Mann Gerd die Bäckerei und Konditorei Höner in vierter Generation als Familienbetrieb leitet, findet die Entwicklung „für die Bewohner des Dorfes bedauerlich“. Trotzdem sei die Dorfgemeinschaft sehr gut und vor allem auch wegen der zahlreichen Angebote des Sportvereins TSV Groß Munzel intakt. Aber auch im Sportheim des Vereins gebe es derzeit keine Bewirtung. Das bestätigt der TSV auch auf seiner Internetseite: „Unser Sportheim hat zurzeit keinen Pächter. Es kann aber auch für private Feiern oder Veranstaltungen anderer Vereine gemietet werden“, heißt es dort.

Auch ein EC-Automat fehlt

Bäckereiinhaberin Herzog berichtet von einem denkwürdigen Erlebnis, das sie vor Kurzem hatte: Eine Seniorin habe ihr kürzlich im Laden eine EC-Karte auf den Verkaufstresen gelegt, die Geheimzahl mitgeteilt und gebeten, für sie aus Barsinghausen Bargeld zu holen. Nach einem gemeinsamen Telefonat mit einer Barsinghäuser Bank habe schließlich eine Bankmitarbeiterin für die Seniorin Geld ausgezahlt und ihr das Bargeld für die Seniorin in Absprache anvertraut und mitgegeben – „weil die ältere Dame nun einmal im Ort nicht selbst Bargeld abheben kann“, wie Herzog berichtet.

Von Ingo Rodriguez