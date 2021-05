Winninghausen/Landringhausen

Die Landwirte im Barsinghäuser Stadtgebiet haben mit einem unerfreulichen Trend zu kämpfen: Die Zahl wilder Müllablagerungen in der Feldmark oder auch an Waldrändern hat in den vergangenen Monaten stark zugenommen. Der jüngste Umweltfrevel dieser Art ist in der Nacht zu Donnerstag begangen worden: Unbekannte haben eine Anhängerladung mit Sperrmüll und anderem Abfall in ein Rapsfeld der Winninghäuser Landwirtsfamilie Hennies gekippt.

Der Schauplatz der dreisten Tat befindet sich unweit eines Waldstücks, das sich nahe des Esseler Hofes südwestlich von Landringhausen erstreckt. Das Rapsfeld sei über einen Feldweg von der Landesstraße 392 aus gut zu erreichen, berichtet Landwirtin Ulrike Hennies. Sie vermutet, dass der oder die Täter mitten in der Nacht mit einem Anhänger in die Feldmark gefahren sind und diesen dann am Rand ihres Rapsfeldes entladen haben. Halb auf dem Acker, halb im Graben liegt dort nun eine Mischung aus Sperrmüll und sonstigen Abfällen: Eine Spüle ist dabei, Teile weiterer Möbelstücke, aber auch Müll in Säcken.

Viele Landwirte mit gleichen Erfahrungen

„Das ist schon ungewöhnlich dreist“, sagt Hennies. Sie hat Anzeige bei der Polizei erstattet und hofft, dass sich in den Hinterlassenschaften am Ackerrand möglicherweise Hinweise auf die Verursacher finden lassen. Überrascht ist Hennies von Umweltfreveln dieser Art inzwischen aber nicht mehr. „Das kommt bei uns häufiger vor, insbesondere in der Feldmark unterhalb der Bundesstraße 65“, sagt die Landwirtin. Immer wieder würden Bauschutt, Grünschnitt, mitunter Reifen und sogar Öl in Behältern in der freien Landschaft entsorgt. Die Zahl dieser Taten habe zuletzt zugenommen.

Auch Landvolk-Bezirksvorsitzender Arnd von Hugo aus Groß Munzel bestätigt den Trend zu immer mehr Fällen von illegaler Müllentsorgung. „Das habe ich auch von vielen Berufskollegen so gehört“, sagt von Hugo. Die Zahl der Taten habe vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie zugenommen. Warum das so ist, wissen die Landwirte nicht. Einen Schwerpunkt hat von Hugo im Raum Groß Munzel ausgemacht. Immerhin dafür hat er eine Erklärung: Offenbar hänge dies mit der Nähe zur Mülldeponie Kolenfeld zusammen, sagt der Landvolk-Bezirksvorsitzende. Wer dort vor verschlossener Tür stehe, komme möglicherweise in die Versuchung, Abfälle nicht wieder mit nach Hause zu nehmen, sondern in der Umgebung zu entsorgen.

Polizei ermittelt

Auch die Polizei ermittelt mittlerweile in dem aktuellen Fall. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher des illegal entsorgten Mülls machen können, sich unter Telefon (05105) 5230 im Polizeikommissariat zu melden.

Von Andreas Kannegießer