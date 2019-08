Landringhausen

Fünf besondere Yoga-Abende unter freiem Himmel in Landringhausen und Groß Munzel haben großen Anklang gefunden. Bis zu 55 Frauen sowie einige Männer nahmen an dieser sommerlichen Veranstaltungsreihe teil – und übertrafen damit die Erwartungen von Initiatorin Ursula Gorgass. Für den Sommer 2020 sei auf jeden Fall eine Wiederholung dieses Yoga-Angebots mit Bewegung im Freien vorgesehen.

Lucia Grosse-Bächle (rechts) leitet den abschließenden Yoga-Abend. Quelle: Frank Hermann

Ursula Gorgass betreibt in Landringhausen den Raum für Körper & Seele mit verschiedenen Meditations- und Yogakursen. Bei Besuchen in München habe sie Yoga-Angebote in schönen Parks kennengelernt und sich von diesen Beispielen inspirieren lassen: „Was die können, das können wir auch. Daraus ist die Idee für unsere Sommerreihe mit Yoga in einer schönen Naturumgebung entstanden“, erläutert die Landringhäuserin.

Übungsabend am Aue-Strand

In Zusammenarbeit mit den vier weiteren Kursleiterinnen Lena Hannemann, Verena Eberhard, Gaby Poppen und Lucia Grosse-Bächle stellte Gorgass die Reihe mit verschiedenen Yoga-Techniken zusammen. Als Schauplätze der insgesamt fünf Übungsabende dienten besondere Gartenanlagen in Landringhausen und Groß Munzel sowie der Aue-Strand an der neuen Brücke über den Bachlauf zwischen den beiden Ortschaften. „Das war für alle Beteiligten immer ein ganz großartiges Erlebnis“, sagt Gorgass.

Bis zu 55 Teilnehmer

Ohnehin sei der Zuspruch mit 32 bis 55 Teilnehmern je Abend enorm gewesen. Gerechnet hatten die Organisatorinnen im Vorfeld mit 20 bis 30 Besuchern. „Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute mitgemacht haben. Und das Publikum war begeistert. Es gab viel Lob für unsere Sommerreihe“, betont die Initiatorin. Im Anschluss an die kostenlosen Kurse bestand Gelegenheit, bei Getränken und Snacks gemeinsam über die neue Erfahrung zu plaudern.

Die Teilnehmer bereiten sich auf den Hatha Yoga-Kurs zum Abschluss der fünfwöchigen Sommerreihe vor. Quelle: Frank Hermann

Motiviert vom Erfolg der Auftaktreihe will Gorgass im Sommer 2020 die Yoga-Kurse an besonderen Orten im Freien wiederholen. Dann seien voraussichtlich auch die Kursleiterinnen aus diesem Premierensommer wieder mit dabei. „Für die Frauen war es ebenfalls ein besonderes Erlebnis, einen Yogakurs mit so vielen Leuten inmitten der Natur zu leiten“, berichtet Gorgass zum Abschluss der Reihe am Mittwochabend im sogenannten Standesamtsgarten der Familie Flasbart in Landringhausen. Dabei betreute Lucia Grosse-Bächle eine rund 40-köpfige Teilnehmergruppe in einem 90-minütigen Hatha-Yoga-Seminar – umgeben von üppiger Blumenpracht zwischen Bäumen und Büschen.

