Landwirte und die Wasserversorger ziehen in der Deisterregion gemeinsam an einem Strang, um die Grundwasserqualität zu erhalten und die Versorgung mit Trinkwasser nachhaltig zu sichern. Seit mehr als 20 Jahren besteht die Kooperation Trinkwasserschutz Deistervorland, die jetzt eine neue Herausforderung gemeinschaftlich bewältigen will: Weil der Einsatz des chemischen Unkrautmittels Glyphosat in Wasserschutzgebieten verboten ist, suchen Landwirte und Versorger nach mechanisch-technischen Lösungen zur Unkrautbekämpfung auf den Äckern.

Sie schauen genau hin: Landwirte informieren sich über die Möglichkeiten einer mechanischen Unkrautbekämpfung. Quelle: Frank Hermann

Um Alternativen zum Glyphosateinsatz aufzuzeigen, hat die Kooperation bei einer Feldbesichtigung am Freitag verschiedene landwirtschaftliche Geräte dreier Hersteller im Praxistest auf einem Acker vorgestellt. Ziel sei es, passende Lösungen für eine gewässer- und bodenschonende Beseitigung von Bei- oder Unkräutern aufzuzeigen.

Lösungen im Dialog finden

„Wir wollen im Dialog klären, welche Lösungen es geben kann. Denn das Einsatzverbot von Glyphosat ist aus unserer Sicht richtig. Aber wir müssen auch sehen, ob wir damit Probleme an anderer Stelle schaffen“, sagte Stephan Schumüller, Geschäftsführer des Wasserverbandes Garbsen-Neustadt (WVGN). Außer dem WVGN gehören auch die Stadtwerke Barsinghausen und der Wasserverband Nordschaumburg mit ihren Grundwasserwerken sowie die Gewässerberatung des Ingenieurbüros Geries aus Hessisch-Oldendorf der Kooperation an.

Schematischer Querschnitt: So sieht das Bodenprofil im Deister-Vorland mit den Wassereinzugsgebieten aus. Quelle: Frank Hermann

Für eine mechanische Beseitigung von Beikräutern seien sowohl der Einsatz von Pflügen als auch mehrere Arbeitsgänge von Grubbern auf dem Feld denkbar. Allerdings: Eine mehrmalige und intensive Bodenbearbeitung kann negative Auswirkungen auf die Bodenstruktur und den Wasserhaushalt des Bodens haben sowie zu einer erhöhten Freisetzung von Nitrat und zu einem Humusabbau führen. Speziell der Pflugeinsatz erhöhe die Gefahr der Bodenerosion insbesondere bei Starkregen.

Vor allem die Beseitigung der Zwischenfrüchte auf den Feldern stelle die Landwirte vor Probleme – zeige aber auch einen Zielkonflikt mit dem Gewässerschutz auf. Denn ein gänzlicher Verzicht auf Zwischenfrüchte erleichtere den Landwirten zwar die neue Aussaat, aber der Gewässerschutz favorisiere eine ganzjährige Begrünung. Grund: Zwischenfrüchte binden Reststickstoff in ihrer Biomasse und verhindern somit eine Auswaschung der Stickstoffe.

Aufgezeigt: Berater Hartmut Geries vom gleichnamigen Ingenieurbüro erläutert das Trinkwasserschutzgebiet im Deister-Vorland. Quelle: Frank Hermann

„Umso wichtiger ist es, den Landwirten mechanische Alternativen zum Glyphosat aufzuzeigen“, sagte Schumüller, der in dieser Einschätzung auch Zustimmung von seinem Kollegen Shteryo Shterev von den Stadtwerken Barsinghausen erhielt. „Wir arbeiten miteinander und nicht gegeneinander. Nur so können wir in die richtige Richtung vorankommen“, betonte Shterev.

146 Landwirte in der Kooperation

Als Vertreter der 146 Landwirte innerhalb der Kooperation Trinkwasserschutz Deistervorland würdigte Heinrich Blume aus Nordgoltern die Zusammenarbeit unterschiedlicher Interessengruppen. „Wir haben mit unserem praktizierten vorbeugenden Grundwasserschutz schon vor Jahren eine Vorreiterrolle in Niedersachsen übernommen. Jetzt stehen wir vor einer neuen Aufgabe und müssen klären, mit welcher boden- und wasserschonenden Technik wir künftig das Glyphosat ersetzen“, erläuterte Blume. Die Kooperation umfasse immerhin rund 7200 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche im Deistervorland.