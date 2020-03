Das Mandolinen-und Gitarrenorchester aus Egestorf bereitet sich unter der Leitung von Dirigentin Susanne Grigo auf seinen Auftritt beim Landesmusikfest am 4. Juli in Celle vor. Derzeit gehören rund 20 Musiker dem Ensemble an. Für 40-jährige Zugehörigkeit zum Verein wurde Rosemarie Heinemann in der Jahresversammlung ausgezeichnet.