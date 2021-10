Langreder

Handwerkliche Backtradition seit 1911: Das Backparadies Sprengel feiert als kleiner Familienbetrieb sein 110-jähriges Bestehen. In vierter Generation leiten die Geschwister Dagmar Sprengel-Bartels und Volker Sprengel die Dorfbäckerei aus Langreder – eine von lediglich noch drei Bäckereien im gesamten Barsinghäuser Stadtgebiet, die ihre Back- und Konditoreiwaren von Hand herstellen.

Verkauf aus der Stube heraus

Friedrich Sprengel, Urgroßvater der heutigen Eigentümer, gründete 1911 die Bäckerei & Conditorei an der Suhlenstraße in Langreder. Zunächst verkauften die Sprengels ihre Backwaren auf Wochenmärkten sowie aus der guten Stube heraus, weil es noch kein richtiges Ladengeschäft gab. Die heutige Werkstatt wurde schließlich zum ersten kleinen Verkaufsladen hergerichtet.

Das historische Foto von 1915 zeigt die Familie von Firmengründer Friedrich Sprengel vor der Bäckerei. Quelle: Privat

„Der Laden war nicht ständig besetzt, weil unsere Urgroßoma zusätzlich im Garten mit Landwirtschaft beschäftig war. Darum soll laut einer Anekdote ein Hund vor der Ladentür gesessen haben, um durch sein Bellen auf neue Kundschaft aufmerksam zu machen“, sagt Bäckermeister Volker Sprengel.

Ausbau und Modernisierung

In den frühen Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts begann Großvater Fritz mit einer Erweiterung des Ladengeschäftes. Weitere Ausbauten und Modernisierungen zu einem modernen Produktions- und Geschäftsbetrieb folgten. Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters Rainer vor nahezu 30 Jahren übernahmen Bäckermeister Volker Sprengel und Konditormeisterin Dagmar Sprengel-Bartels gemeinsam mit ihrer Mutter Ursel den Familienbetrieb mit heute rund 25 Mitarbeitern in Produktion und Verkauf. Dazu gehört auch eine keine Filiale im Nachbarort Leveste.

Dagmar Sprengel-Bartels und ihr Bruder Volker Sprengel leiten das kleine Familienunternehmen seit 1995. Quelle: Frank Hermann

Auch nach 110 Jahren will der Familienbetrieb an seiner handwerklichen Ausrichtung festhalten – und auf den Einsatz von Industrieware sowie vorgefertigter Mischungen verzichten. „Wir backen ausschließlich in traditioneller Handarbeit und mit eigenen Rezepturen“, erläutert Volker Sprengel. Daher sei auch eine Erweiterung der Produktions-und Verkaufskapazitäten nicht vorgesehen. „Wenn wir auf Wachstum setzen würden, dann könnten wir unserem eigenen Qualitätsanspruch wahrscheinlich nicht mehr gerecht werden“, betont der Bäckermeister.

Dank an die Belegschaft

Während einer internen Betriebsfeier haben sich die Geschwister Sprengel bei ihrer Belegschaft bedankt und besonders treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt: Marita Lange für 30 Jahre sowie Ingo Laabs (25 Jahre), Jens Bartels (20 Jahre), Susanne Mielke (20 Jahre), Katja Freitag (15 Jahre) und Michaela Grätsch (10 Jahre). Blumen gab es als Dankeschön für Mutter Ursel Sprengel, die im Betrieb täglich mithilft und als „Herzstück der Bäckerei“ gilt. Außerdem gab es eine besondere Auszeichnung für die Auszubildende Anne-Marie Nowak, die es mit ihrer sehr guten Abschlussprüfung zur besten Konditorin der Innung sowie zur Kammersiegerin der Handwerkskammer Hannover gebracht hat.

Dagmar Sprengel-Bartels (rechts) gratuliert der Auszubildenden Anne-Marie Nowak für die beste Konditorinnen-Abschlussprüfung in der Innung und der Handwerkskammer Hannover. Quelle: Frank Hermann

Auf eine öffentliche 110-Jahr-Feier hat die Dorfbäckerei wegen der Corona-Krise in diesem Jahr verzichten müssen. „Wir planen aber für 2022 nach den Sommerferien ein Fest“, kündigt Volker Sprengel an.

Von Frank Hermann