Der Sozialausschuss hat sich einstimmig hinter das Vorhaben der Stadt Barsinghausen gestellt, im SCB-Vereinsheim sowie in einem Container-Anbau am Nachtigallweg kurzfristig zwei neue Kindergartengruppen mit jeweils 25 Plätzen einzurichten. Der Schwimmclub soll eine Ablöse von 85.000 Euro erhalten und will ans Deisterbad umziehen.