Die SPD-Abteilung Barsinghausen hat an ihrer Spitze einen echten Generationswechsel vollzogen: Der langjährige Abteilungsvorsitzende Dirk Härdrich kandidierte während der jüngsten Mitgliederversammlung nicht erneut für den Vorsitz. Zu Härdrichs Nachfolgerin wurde seine Tochter Laura Schneider gewählt.

Die SPD-Abteilung aus der Barsinghäuser Kernstadt hat wegen der Corona-Pandemie erst jetzt ihre für vergangenes Jahr geplante Mitgliederversammlung nachholen können. Die Versammlung wurde auf dem Außengelände des Barsinghäuser Naturfreundehauses im Bullerbachtal ausgerichtet. Im Mittelpunkt der Tagesordnung standen Ehrungen langjähriger Mitglieder und die Wahlen zum Vorstand.

Der scheidende Vorsitzende Härdrich hatte die Mitglieder zu Beginn begrüßt: „Ich freue mich sehr, euch wieder live und in Farbe zu sehen – nach über einem Jahr Pandemie, wie wir es uns alle hätten nicht vorstellen können“, sagte er. Als im vergangenen Frühjahr dann wieder politische Arbeit möglich gewesen sei, habe die Abteilung ihre Kraft zunächst in den Bürgermeisterwahlkampf gesteckt, erläuterte Härdrich – „weshalb wir nun erst im Juli 2021 dazu kommen, uns zu versammeln“.

Ehrungen für sechs Mitglieder

Bei den weiteren Vorstandswahlen wurde Frank Marks zum Stellvertreter der neuen Vorsitzenden Laura Schneider gewählt. In ihren Ämtern als Kassiererin und als Schriftführer wurden Sybille Busse und Maximilian Schneider bestätigt. Als Beisitzer gehören dem Vorstand außerdem Jutta Schriefer, Thorsten Schnalle, Susanne und Andreas Lorch, Marcel Eggert und Dirk Härdrich an.

Das neu formierte Vorstandsteam will seine Arbeit sofort aufnehmen. „Wir haben einen Plan für Barsinghausen und tolle Kandidatinnen und Kandidaten für den Rat der Stadt. Deshalb werden wir in den nächsten sieben Wochen kräftig für die SPD Barsinghausen werben“, kündigte Laura Schneider an.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden insgesamt sechs Männer und Frauen ausgezeichnet, die der SPD zusammen 320 Jahre lang angehören. Drei der Geehrten sind bereits seit mindestens 60 Jahren Parteimitglieder. Bereits im vergangenen Jahr stand diese Ehrung eigentlich für Hans-Gerd Struß an. In diesem Jahr sind Roswitha Möhle und Margret Grunow seit sechs Jahrzehnten dabei. Alle Jubilare wurden unter anderem mit Blumensträußen bedacht, in denen Rosen nicht fehlen durften.

Von Andreas Kannegießer