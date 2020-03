Holtensen

Aufgrund der Gefährdung durch das Coronavirus ist ab Dienstag, 17. März, auch die Behindertenwerkstatt in Holtensen inklusive aller Außenarbeitsplätze geschlossen. Das hat die Lebenshilfe Seelze am Montagabend mitgeteilt.

„Die Gesundheit hat absoluten Vorrang“

In den Lebenshilfe-Werkstätten in Holtensen und Seelze arbeiten rund 600 Mitarbeiter. Die Pause gilt auch für die rund 60 Personen, die bei Partnerunternehmen in der Region beschäftigt sind. Zur Schließung gebe es aber keine Alternative. „Die Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihrer Angehörigen hat absoluten Vorrang“, sagt Lebenshilfe-Vorstand Christian Siemers. „Es gibt bisher keinen Verdachtsfall in unseren Einrichtungen. Mit der Maßnahme wollen wir einen Beitrag leisten, die weitere Ausbreitung des Virus zu vermindern.“

Auch LebensArt-Café und Hofladen sind zu

Die Schließung der Lebenshilfe-Werkstatt aufgrund des Coronavirus hat auch Auswirkungen auf LebensArt in Holtensen. Ab sofort sind Café, Hofladen, Seminarräume und Handwerkstatt im Holtenser Torhaus der Lebenshilfe geschlossen. Diese Regelung gilt zunächst bis einschließlich 20. April. Am Dienstag, 21. April, soll LebensArt wieder öffnen.

Von Jennifer Krebs