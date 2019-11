Barsinghausen

Anlässlich des 90-jährigen Firmenbestehens des Unternehmens Lehmann Friseure hat das Team um die Inhaber Axel Lehmann und Kai Lehmann in den vergangenen Wochen eine Glücksradaktion für den guten Zweck organisiert: Alle Kunden der drei Salons aus Barsinghausen, Egestorf und Lauenau hatten die Möglichkeit, am Glücksrad Preise zu gewinnen. Die Erlöse der Aktion – insgesamt 500 Euro – kommen dem Barsinghäuser Kinder- und Jugendheim Am Waldhof zugute.

Axel Lehmann hat die Spende jetzt an das Leitungsteam der Einrichtung mit Verwaltungsleiter Matthias Brüchert und dem pädagogischen Leiter Derk Wiebe übergeben. Die Spende soll nach den Worten von Brüchert und Wiebe in der Fahrradwerkstatt des Kinder- und Jugendheimes für den Kauf von Werkzeugen sowie eines neuen Kompressors verwendet werden.

Von Andreas Kannegießer