Barsinghausen

Der Trägerverein für das Barsinghäuser Lehrschwimmbecken ist nach monatelangem Engagement endlich am Ziel seiner Wünsche: Das Schwimmbecken ist seit Freitag wieder benutzbar. Trägervereinsvorsitzender Wolfgang Meier nutzte den Tag zu einem Anschwimmen besonderer Art. Er tummelte sich mit seinen Enkelinnen Lien und Niah als erster in dem Becken im Gebäude der Adolf-Grimme-Schule.

Rostschäden an Deckenaufhängung

Neben der Corona-Pandemie hatten in den vergangenen Monaten auch erhebliche Schäden an dem Gebäude das Lehrschwimmbecken ausgebremst. Das Dach war nach einem Sturmschaden undicht, zudem waren Rostschäden an der Aufhängung der Zwischendecke aufgefallen. Die Stadt hatte im Juli das Dach abdichten lassen, nachdem der Trägerverein Druck gemacht hatte. Wenig später hatte der Verein dann auch die Unterdecke samt rostiger Haltungen entfernen lassen. Zum Abschluss sind neue Feuchtraumleuchten an den nun nackten Betonträgern über der Wasserfläche montiert worden.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es sei „ein hartes Stück Arbeit“ gewesen, in den unterschiedlichen Zeitfenstern der ausführenden Handwerksfirmen eine gemeinsame Lösung zu finden, die einen offiziellen Betriebsstart am 2. September ermögliche, berichtet Meier. Der Trägerverein sei sehr froh, dass er nun in der Lage sein werde, mit einem entsprechenden Hygienekonzept den Kindergärten, Schulen und Vereinen sowie Organisationen ein schwimmsportliches Angebot machen zu können. „Dies ist für alle Beteiligten ein hoffentlich weiterer Schritt in eine neue Normalität“, sagt der Vorsitzende.

Von Andreas Kannegießer