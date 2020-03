Barsinghausen

Lena Bleibohm von der KGS Hemmingen gehört zu den besten Vorlesern in der Region: Die Elfjährige belegte beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs für Sechsklässler in Barsinghausen den ersten Platz und wird somit im Bezirksentscheid antreten. Karin Dörner vom Bücherhaus am Thie gratulierte und überreichte eine Urkunde und Bücher als Preis.

16 Sieger aus verschiedenen Schulen der Region waren beim Regionalentscheid im vollbesetzten Bücherhaus zusammengekommen, um sich einer fünfköpfigen Jury zu stellen. Die Jugendlichen durften zuerst eine Passage aus ihrem Lieblingsbuch vorlesen, der zweite Text war vorgegeben.

600.000 Teilnehmer bundesweit

Mit etwa 600.000 Teilnehmern jährlich ist der Vorlesewettbewerb, der dieses Jahr seinen 61. Geburtstag feiert, der älteste und größte Schülerwettbewerb Deutschlands. Für die regionalen Entscheide der Städte und Landkreise qualifizieren sich bundesweit rund 7000 Schüler der sechsten Klassen.

Die mehr als 600 Regionalwettbewerbe werden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen oder anderen kulturellen Einrichtungen organisiert. Das Bundesfinale findet dieses Jahr am 24. Juni in Berlin statt.

Von Jennifer Krebs