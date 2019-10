Barsinghausen

Besonders im Herbst, wenn es draußen früher dunkel wird, sind Kinder im Straßenverkehr oft erst spät zu erkennen. Für die Verkehrswacht Calenberger Land ist es bereits seit fast einem Vierteljahrhundert Tradition, in dieser Jahreszeit in Kindergärten neongelb oder orange leuchtende Sicherheitskragen anzubieten.

Der Verkehrswacht-Vorsitzende Frank Dummer verwies darauf, dass mit den leuchtenden Kragen Jungen und Mädchen auch bei schlechten Witterungsbedingungen für Autofahrer schon von Weitem gut zu erkennen seien. Kooperationspartner und Sponsor der Aktion war erneut die Stadtsparkasse Barsinghausen. Mit Leuchtkragen bedacht wurden in diesem Jahr der Kindergarten Regenbogen in Barsinghausen, der Kindergarten in Ostermunzel, der Emmaus-Kindergarten in Wennigsen sowie die Kindertagesstätten Langes Feld und Dammstraße in Gehrden.

Weitere Kindergärten, die Interesse an den Leuchtkragen haben, können sich unter Telefon (0177) 5243107 bei der Verkehrswacht Calenberger Land melden.

Von Andreas Kannegießer