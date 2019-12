Barsinghausen

Für viele Kinder aus Barsinghausen liegt schon vor Heiligabend das sehnlichst erträumte Wunschgeschenk unter dem Tannenbaum: Zum Abschluss der großen Wunschbaum-Aktion des DRK-Stadtverbandes in Kooperation mit der HAZ/NP-Geschäftsstelle haben Annegret Ronschke und Gabriele Rother vom DRK am Mittwochnachmittag in einer vorgezogenen Bescherung die Geschenkpakete an die Jungen und Mädchen sowie deren Eltern überreicht.

Geschenke für 63 Kinder

Nahezu drei Wochen lang hatten Spender und Sponsoren die Möglichkeit, Zettel mit den Wünschen der Kinder aus bedürftigen Familien einzusammeln – und diese Wünsche dann zu erfüllen. „Die Resonanz war riesig. Wir haben Geschenke für 63 Jungen und Mädchen im Alter von wenigen Monaten bis zu 16 Jahren erhalten“, sagte Annegret Ronschke, Vorsitzende des DRK-Stadtverbandes. Zu den Herzenswünschen der Kinder gehörten vor allem Spielzeug, aber auch Anziehsachen für den Winter.

Nahezu alle Pakete waren laut Ronschke und Rother „mit ganz viel Liebe verpackt, als ab es Geschenke für die eigenen Kinder oder Enkelkinder wären. Außerdem schmückten häufig selbst gebastelte Grußkarten oder kleine Schokoweihnachtsmänner die Präsente“, erklärte Ronschke. Für die beiden DRK-Mitarbeiterin stand kurz vor der Übergabe der Geschenke fest: „Wir werden gleich ganz viele glückliche Kinderaugen sehen.“

Große Hilfsbereitschaft

In Zusammenarbeit mit Kindergärten und sozialen Einrichtungen hat der DRK-Stadtverband diese Wunschbaum-Aktion in der Barsinghäuser HAZ/NP-Geschäftsstelle organisiert. Schon nach wenigen Tagen hatten Spender die ersten 36 Karten abgehängt, um die Kinderwünsche zu erfüllen. „Wir mussten zweimal zusätzliche Karten aufhängen, so groß war in diesem Advent wieder die Hilfsbereitschaft“, sagte Gabriele Rother.

Und diese Hilfe sei nötig – denn viele Eltern seien finanziell nicht in der Lage, ihren Kindern ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen.

