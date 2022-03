Barsinghausen

In Barsinghausen und Umgebung gibt es offenbar einen neuen Zeitvertreib: die Suche nach Gelben Säcken. Mit Beginn dieses Jahres hat das Unternehmen Rohstoffmanagement GmbH (RMG) aus Eltville am Rhein die Abholung der Gelben Säcke im Umland der Region Hannover übernommen und ist zugleich auch für die Verteilung der Behältnisse für Müll aus Kunststoff, Metall und Verbundmaterialien verantwortlich. Während die Abholung nach anfänglichen, kleineren Problemen mittlerweile recht reibungslos funktioniert, beklagen Bürgerinnen und Bürger seit Wochen, dass es an den Ausgabestellen bei Weitem zu wenige Sackrollen gebe.

In der Facebook-Gruppe „Du kommst aus Basche, wenn Du ...“ gibt es mittlerweile über 100 Einträge zu dem Thema. Gruppenmitglieder fragen, wo sie wohl Gelbe Säcke bekommen könnten, sie seien bereits an mehreren Verteilstellen leer ausgegangen. Andere geben Tipps, wo womöglich noch Säcke aufzutreiben seien und raten, man solle es einmal in einer der Nachbarkommunen versuchen.

Schuld sind die anderen

RMG will von Problemen der Versorgung mit Gelben Säcken nichts wissen – obwohl bereits im Januar in mehreren Kommunen der Region Beschwerden über Verteilung und Abholung laut wurden. Auf Anfrage antwortet das Unternehmen: „Wir gehen davon aus, den Bürgerinnen und Bürgern über die Verteilstellen stets eine bedarfsgerechte Menge an Gelben Säcken zur Verfügung zu stellen.“ Vielmehr seien die Verteilstellen und der RMG-Vorgänger Remondis verantwortlich für etwaigen Mangel an Säcken. So schreibt RMG weiter: „Vereinzelt kann es dazu gekommen sein, dass eine Verteilstelle einen zur Neige gehenden Vorrat nicht frühzeitig genug angezeigt hat. Auch scheint es bereits vor unserem Leistungsbeginn, also gegen Ende des Jahres 2021, bei dem vorherigen Auftragsinhaber einen Engpass bei der Belieferung der Verteilstellen mit Gelben Säcken gegeben zu haben, der sich nunmehr auch auf das Jahr 2022 auszuwirken scheint.“

Fragen nach möglichen Lieferproblemen, der Ausgabemenge, einer möglichen Mengenreduzierung, dem Turnus der Auslieferung und einer möglichen Erklärung für die Probleme der Bürgerinnen und Bürger, Gelbe Säcke in ausreichender Menge zu bekommen, beantwortete das Unternehmen nicht. Stattdessen bittet RMG „die Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover, bei dem Besuch einer Verteilstelle lediglich eine haushaltsübliche Menge von ein bis zwei Rollen zu beziehen.“ Eine Vorratsbildung sei nicht notwendig.

Nur ein Bruchteil der gewohnten Menge

Offiziell gibt es im Stadtgebiet Barsinghausens sechs Verteilstellen: Backparadies Sprengel in Langreder, Edeka Schneevoigt in Egestorf, der NP-Markt in Großgoltern, der Rewe-Markt am Reihekamp, der Rossmann Drogeriemarkt an der Marktstraße sowie der Aha-Wertstoffhof auf dem Gelände von Labora an der Hannoverschen Straße. Nicht an allen Standorten erhält man eine offene Antwort. Doch hinter vorgehaltener Hand ist von zwei der größeren Verteilstellen zu hören, dass sie seit Beginn des Jahres nur noch einen Bruchteil der bisherigen Menge an Säcken geliefert bekommen. Trotz mehrfacher Nachbestellung liefere RMG stoisch nur einmal pro Woche Säcke aus. „Früher bekamen wir eine ganze Euro-Palette, heute sind es nur noch 20 Kartons“, sagt jemand, der namentlich nicht genannt werden möchte. „Stattdessen wird uns vorgeworfen, wir würden zu viele Rollen rausgeben, aber weniger als eine Rolle pro Haushalt ist ja schwer möglich.“

Wochenlang keine Lieferung

Bei Rossmann an der Markstraße hält man nicht hinter dem Berg mit der Meinung über die aktuelle Situation. Verkaufsstellenverwalterin Nadine Mehle sagt: „Es ist einfach katastrophal. Wir bekommen teils wochenlang keine Gelben Säcke, und dann werden wir von den Kunden auch noch beschimpft, wenn unser Vorrat aufgebraucht ist. Sie bekommen doch in ganz Barsinghausen keine Säcke, und dann sagt RMG, es gebe keine Probleme.“

Verwaltung nicht zuständig, aber verärgert

Von Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger über die Versorgung mit Gelben Säcken kann die Stadtverwaltung auch ein Lied singen. Dieses dürfte allerdings nicht allzu fröhlich klingen. Auf Anfrage dieser Zeitung antwortet das städtische Ordnungsamt: „Seit Mitte Januar gehen bei der Stadtverwaltung regelmäßig auf unterschiedlichen Wegen Fragen und Beschwerden zur Entsorgung von Leichtverpackungen über den sogenannten Gelben Sack ein.“ Bürgermeister Henning Schünhof macht deutlich, dass ihn die Situation nicht erfreut. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes stünden zwar regelmäßig in Kontakt mit dem Entsorgungsunternehmen. Einerseits würden die Beschwerden an RMG weitergeleitet und andererseits darauf gedrungen, den Verbraucherinnen und Verbrauchern ausreichend Gelbe Säcke zur Verfügung zu stellen. „Leider haben die Bemühungen bislang nicht den gewünschten Erfolg gebracht“, wird der Verwaltungschef zitiert. Dies sei auch deshalb ärgerlich, weil in seinem Hause dadurch Personal gebunden werde, obwohl die Verwaltung „schlichtweg nicht zuständig“ sei.

RMG gibt den Bürgerinnen und Bürger übrigens den Ratschlag, sollten sie noch über Gelbe Säcke des vorherigen Auftragsinhabers – also Remondis – verfügen, könnten sie diese „selbstverständlich weiterhin“ nutzen und „Anliegen rund um die Themen Gelber Sack“ über die Servicehotline (0800) 400 600 5 oder per E-Mail an gelber-sack.hannover@rmg-gmbh.de mitteilen.

Seit 1991 sind Industrie und Handel dazu verpflichtet, die Entsorgung von Leichtverpackungen sicherzustellen. Diese Aufgabe wird seitdem über das Duale System organisiert, das in regelmäßigen Abständen die Abholung und Entsorgung für die einzelnen Regionen ausschreibt. Zum 1. Januar 2022 hat das Unternehmen RMG diese Aufgabe in der Region übernommen. Informationen für die Ausgabe der Gelben Säcke hat das Unternehmen auf der Internetseite https://www.rmg-gmbh.de/gelber-sack/region-hannover zusammengestellt.