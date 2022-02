Barsinghausen

Im Russland-Ukraine-Konflikt vergeht derzeit kein Tag ohne weitere Eskalation, die Lage in der Ostukraine spitzt sich immer weiter zu. Wie reagieren die Menschen in Barsinghausens ukrainischer Partnerstadt Kovel auf die wachsende Kriegsgefahr? Nach Einschätzung von CDU-Ratsfrau Lilli Bischoff, die als Vorsitzende des Vereins Kinderhilfe Ukraine enge persönliche Kontakte nach Kovel pflegt, haben die Menschen ihre Hoffnung auf eine friedliche Lösung noch nicht verloren. Aber die soziale Not wächst in der Partnerstadt.

Gerade erst habe sie mit Freunden in Kovel telefoniert, sagt Lilli Bischoff. Bislang seien die Krisenspannungen nicht unmittelbar in der 80.000-Einwohner-Stadt zu spüren. „Noch sind die Leute relativ gelassen und denken nicht so viel darüber nach. Immerhin leben die Ukrainer ja schon seit 2014 mit dem Konflikt im Osten und mit der Angst. Sie haben sich schon fast daran gewöhnt“, sagt Bischoff, die 1988 als Spätaussiedlerin vom Schwarzen Meer über Lettland nach Barsinghausen kam.

Freunde auf beiden Seiten

Viele Koveler haben zudem Verwandte und Bekannte im Osten der Ukraine. „Die einfachen Leute wollen keinen Krieg. Sie wünschen sich, dass sich die Situation schnell beruhigt“, berichtet Bischoff, die bei sich selbst einen Zwiespalt der Gefühle spürt: „Ich habe enge Freunde auf beiden Seiten, in Russland und in der Ukraine.“

Seit rund 30 Jahren organisiert Bischoff mit dem Verein Kinderhilfe Ukraine regelmäßig im Sommer einen Erholungsurlaub für bedürftige Kinder aus Kovel in Barsinghausen. In dieser Zeit seien echte Freundschaften entstanden. „Einige sind für mich wie eine Familie geworden“, betont sie. Daher wisse sie auch ganz genau, unter welchen schwierigen Bedingungen die Menschen in der rund 1100 Kilometer von Barsinghausen entfernten Partnerstadt ihren Alltag bewältigen müssen.

Die soziale Not wächst

Das tägliche Leben sei für immer mehr Bürgerinnen und Bürger kaum noch zu bezahlen. Grundnahrungsmittel, Strom, Heizung – alles werde immer teurer. Und der Konflikt in der Ostukraine fache die soziale Not weiter an. „Weil keine Gaslieferungen aus Russland kommen, können die Menschen ihre Wohnungen nicht mehr heizen. Wer kann, befeuert einen Ofen mit Holz oder mit Kohle. Vor allem Senioren sind davon betroffen“, erläutert Lilli Bischoff, die sich als CDU-Ratsfrau in der Kommunalpolitik engagiert.

Angesichts dieser Situation wolle der Verein Kinderhilfe Ukraine im Sommer 2022 auf jeden Fall wieder möglichst viele Jungen und Mädchen zu einem vierwöchigen Erholungsurlaub an den Deister holen. Die jungen Gäste stammen aus bedürftigen Familien, die sich einen Ferienaufenthalt sonst nicht leisten könnten. Vielfach handelt es sich bei den Kindern um Waisen oder Halbwaisen.

Ferien für Kinder ermöglichen

Um die Ferienzeit für die Kinder im Alter von neun bis elf Jahren ermöglichen zu können, ist der Verein nach Angaben der Vorsitzenden dringend auf Gasteltern und Sponsoren angewiesen. Die Jungen und Mädchen sind während ihres Aufenthaltes am Deister kranken- und haftpflichtversichert.

Auskünfte gibt es bei Lilli Bischoff unter der Telefonnummer (05035) 336 sowie auf der Internetseite www.kinderhilfe-ukraine-barsinghausen.de.

Von Frank Hermann