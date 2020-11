Barsinghausen

Geschäfte spenden die Preise, der Verkaufserlös fließt in soziale Projekte: Der Lions Club Deister Calenberger Land verkauft wieder einen Adventskalender. Es ist mittlerweile die achte Auflage. Corona hat die Planung zwar erschwert, die Pandemie konnte den Kalender aber nicht verhindern.

Soziale Einrichtungen unterstützen

„Gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie ist es umso dringlicher, soziale Einrichtungen und besonders betroffene Gruppen wie Kinder und Senioren zu unterstützen. Dazu benötigen wir aber Mittel, um dies tun zu können“, teilt der Vorstand des Lions Club mit. Dennoch hatte sich das Organisationsteam zuvor durchaus die Frage gestellt: „Kann man in diesen so unwirklichen Zeiten einen Adventskalender planen und Geschäftsleute um Preise bitten, die zurzeit ganz andere existenzielle Fragen plagen als die Frage, ob sie den Deister-Adventskalender unterstützen wollen?“ Nach langen Überlegungen habe man sich dann dazu entschieden: Ja, wir wollen es versuchen.

Anzeige

182 Preise hinter 24 Türchen

Hinter den 24 Türchen der 3500 Kalender verbergen sich 182 Preise im Wert von rund 10.000 Euro. Die Preise haben 72 Geschäftsleute aus Barsinghausen, Gehrden, Wennigsen und Ronnenberg gespendet. Der Lions Club bedankt sich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass es den Adventskalender auch in diesem Jahr wieder gibt: „In diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine solche Resonanz zu erfahren, ist beeindruckend. Auch alle Verkaufsstellen der vergangenen Jahre waren sofort wieder bereit, kostenlos den Deister-Adventskalender für uns zu verkaufen.“

Gisela Schlösser hat das Titelbild für den Adventskalender gemalt. Vom Lions Club gab es dafür ein Dankeschön. Quelle: privat

Das Titelfoto ziert in diesem Jahr ein Tannenbaum von Gisela Schlösser aus dem ASB-Pflegeheim in Egestorf. Der Lions Club hat sich für ihr Motiv entschieden, „weil er hell und fröhlich ist und uns auch an das Weihnachtslied ’O, Tannenbaum’ erinnert hat, das einiges von dem ausdrückt, was wir in der jetzigen Zeit brauchen.“ Weil in diesem Jahr keine Zeit war, einen richtigen Malwettbewerb für das Kalendertitelbild zu veranstalten , hatte der Lions Club nur bei der Kreativgruppe des ASB-Heims angefragt.

Hier gibt es den Lions-Adventskalender Verkauft wird der Lions-Adventskalender für 5 Euro pro Stück. Jeder Kalender trägt eine individuelle Nummer, die die Losnummer des Käufers darstellt. In der Zeit vom 1. Bis 24. Dezember werden täglich die Gewinn-Nummern ausgelost und dann auch in HAZ und NP veröffentlicht. Der Lions-Adventskalender ist in mehr als 20 Vorverkaufsstellen in Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden und Ronnenberg erhältlich. In Barsinghausen gibt es den Kalender in der HAZ/NP-Geschäftsstelle, Marktstraße 10; bei Juwelier Speckmann, Marktstraße 46; im Rewe-Markt, Reihekamp 12; im Schuhhaus Tebbe, Marktstraße 45; im Bücherhaus am Thie, Marktstraße 14; in der Hannoverschen Volksbank, Kirchstraße 8 sowie in der Egestorfer Apotheke, Stoppstraße 35. Das sind die Verkaufsstellen in Gehrden: Buchhandlung Lesezeichen, Steinweg 10A; Weinreich, Steinweg 21; Froschkönig, Dammstraße 11/13; Praxis für Sprachtherapie Antrud Schröder, Gartenstraße 15; Sparkasse Hannover, Nordstraße 1. Das sind die Verkaufsstellen in Ronnenberg: Der Buchfink, Lange Reihe 6; Möhrle’s Bioladen, Hermann-Löns-Straße 18 (Ortsteil Benthe); PMS Professional Mobile Service, Chemnitzer Straße 2 in Empelde; Goldschmiedekunst Wegner, Lange Reihe 6; Die Blumeninsel, Nenndorfer Straße 92; Plumhoff, Berliner Straße 19 in Empelde. Das sind die Verkaufsstellen in Wennigsen: Kaufhaus Heitmüller, Hauptstraße 3; Edeka-Markt Ladage, Hauptstraße 14; Papier-Lädchen, Neustadtstraße 22; Blumen-Theobald, Hauptstraße 15.

Lesen Sie auch

Von Jennifer Krebs