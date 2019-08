Barsinghausen

Vertraute Melodien und Liedzeilen haben bei den Bewohnern des Seniorensitzes Am Deister schöne Erinnerungen geweckt: Als Kulturbotschafter des Lions Clubs stimmte Helmut Deseniß für die Senioren viele bekannte Schlager vergangener Jahre an – und animierte sie mit seinem gefühlvollen Auftritt zum Mitsingen. Das rund einstündige Programm unter dem Motto „Dein ist mein ganzes Herz“ bildete den vorläufigen Abschluss der kulturellen Hausbesuche in Barsinghäuser Seniorenheimen.

Als Kulturbotschafter des Lions Clubs trägt Helmut Deseniß bekannte Schlager und Gedichte vor. Quelle: Frank Hermann

„Nun gehen wir mit unserem Angebot in die Einrichtungen der Nachbarkommunen. Das nächste Mal öffnen wir unseren Kulturkoffer zum Beispiel in der Wennigser Mark“, kündigt Projektleiterin Hannelore Krage vom Lions Club Deister Calenberger Land an. Hinter der Kulturkoffer-Initiative steht die Idee, kulturelle Angebote in Senioren- und Pflegeheimen zu bringen.

Kultur kommt zu den Senioren

„Wenn die Menschen nicht mehr ins Theater oder Museum gehen können, dann kommt das Theater oder Museum mit unserer Hilfe zu ihnen“, erläutert Krage das Konzept. Niemand dürfe vom kulturellen Leben ausgeschlossen werden, denn soziale Teilhabe sei für das Wohlbefinden älterer Menschen von großer Bedeutung.

Auf Initiative des Lions Clubs stellen sich sogenannte Kulturbotschafter für Hausbesuche in den Seniorenheimen zur Verfügung. Zu den Kulturbotschaftern gehörten bislang zum Beispiel Grundschulkinder aus Groß Munzel mit einem Mini-Musical, Museumspädagogin Andrea Beissner aus Hameln mit der Präsentation von Alltagsgegenständen aus früheren Zeiten sowie Helmut Deseniß, der neben Schlagern auch Gedichte vortrug – und das Publikum zum Zuhören, Mitsingen, Erinnern und Träumen brachte.

Deseniß trifft den richtigen Ton

Deseniß, früherer KGS-Hauptschulleiter, traf im Seniorensitz Am Deister sofort den richtigen Ton, als er mit seiner Ukulele den Klassiker „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“ vortrug. Der Schlager stammt aus dem Film „Die Drei von der Tankstelle“ aus dem Jahr 1930, damals gesungen von Lilian Harvey und Willy Fritsch. Viele Bewohner summten die Melodie oder sangen sogar ganze Strophen mit – ebenso wie beim Volkslied „Sah ein Knab’ ein Röslein steh’n“ und bei vielen weiteren Titeln aus früheren Zeiten.

„Selbst hochdemente Menschen sind über Musik zu erreichen“

„Es ist immer wieder erstaunlich: Selbst hochdemente Menschen sind über Musik zu erreichen und zu erfreuen. Darum haben wir das Angebot des Lions Clubs mit dem kulturellen Hausbesuch sehr gerne angenommen“, erklärte Heimleiter Stephan Lorenz. Im Vorfeld habe Helmut Deseniß seinen Auftritt auf die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen aus dem Seniorensitz abgestimmt: „Unseren Bewohnern gefällt es sehr“, stellte Lorenz fest.

Kooperation mit Kindergarten

Für die Senioren sei es wichtig, etwas Abwechslung im Heimalltag genießen zu können. Aus diesem Grund unterhalte die kleine Einrichtung mit 40 Plätzen seit mehreren Jahren eine Kooperation mit dem Kindergarten Regenbogen. „Die Jungen und Mädchen kommen dann zu gemeinsamen Bastelnachmittagen und Aufführungen hierher“, erklärte der Heimleiter.

Auskünfte zum Kultur-Projekt des Lions Clubs gibt es bei Hannelore Krage unter Telefon (0 57 23) 98 24 59 sowie nach einer E-Mail an hannelore-krage@t-online.de.

Von Frank Hermann