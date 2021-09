Barsinghausen

Mit einem Stück Kreide zieht Elaine aus der Klasse 8b einen langen Strich auf dem Schulhof der Lisa-Tetzner-Schule – inklusive einer quer verlaufenden Linie. „Die Querlinie ist der Bereich, bis zu dem wir Stress noch locker aushalten können“, sagt Josefine, die von ihren Mitschülerinnen nur Josie genannt wird und mit diesen die Situation analysiert. Es sind Kooperationsspiele wie diese, welche momentan in der Oberschule im Mittelpunkt stehen.

In den Jahrgängen fünf bis neun und teilweise auch in den zehnten Klassen, in denen sich die Schüler aktuell jedoch größtenteils im Praktikum befinden, steht in der ersten vollen Schulwoche nach Beendigung der Sommerferien ein sogenanntes Sozialtraining an. Aufgrund der Corona-Zeit sei fachlich zwar viel liegen geblieben. „Aber das kann man aufholen. Die sozialen Kompetenzen haben jedoch sehr gelitten“, sagt Schulleiter Markus Vehrenkamp.

Schüler finden es in der Schule zu laut

Dazu gehört beispielsweise das Einfügen in eine Gruppe. „Viele Schüler haben lange Zeit allein zu Hause mit dem Tablet gearbeitet. Jetzt müssen sie sich wieder an eine Masse von Menschen gewöhnen“, sagt Miriam Schmidt, Klassenlehrerin der 8b. Und Stephanie Teumer, die die 8a leitet, berichtet von überraschenden Rückmeldungen von Schülern. „Sie haben sich gewundert, wie laut es hier doch ist – vom Homeschooling waren sie etwas anderes gewohnt“, sagt Teumer und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Nach den Sommerferien ist es normal, dass es viel zu erzählen gibt – so wie nach jedem Lockdown-Ende.“

Derzeit erarbeiten die Schüler solche Faktoren, die bei ihnen zu Stress führen. Auf dem Schulhof wird die Theorie in die Praxis umgesetzt, über Stressfaktoren gesprochen und etwa mit Kooperationsspielen daran gearbeitet. Eine weitere Folge von Pandemie und Lockdown: Der Internetkonsum hat zugenommen. „Das Internet wurde für die Schüler zum Babysitter“, sagt Schmidt, daher werde auch das Thema Drogenprävention erweitert. „Neben den Klassikern wie Alkohol und Nikotin geht es nun auch ums Tablet“, sagt Schmidt.

Lehrerin Miriam Schmidt übt mit den Schülerinnen und Schülern Sozialtraining - hier mal als Theorie in der Klasse. Quelle: Stephan Hartung

Zu den sozialen Tagen gehört aber auch, gemeinsam Ausflüge zu unternehmen – wegen des Bahnstreiks ohne längere Fahrtwege, sondern fußläufig zum Waldspielplatz in Egestorf. Denn zum Beginn des neuen Schuljahres ist auf diese Weise ein gegenseitiges Kennenlernen möglich – Sozialtraining pur also. „In meiner Klasse gibt es sechs neue Schüler, das bedeutet etwa ein Drittel der gesamten Klassenstärke. Dazu eignen sich diese Tage sehr gut“, sagt Stephanie Teumer, die sich auch darüber freut, dass es ab sofort an der Oberschule wieder die Verfügungsstunden gibt. „So hat man noch mehr Zeit und kann auf die Schüler eingehen.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Schülern macht das Sozialtraining offensichtlich Spaß – und sowieso ist es „besser, in der Schule zu sein als zu Hause“, sagt Achtklässlerin Annita. Von einer willkommenen Alternative zu dem üblichen Unterricht ganz zu schweigen. Mitschülerin Elaine aber lacht und ergänzt: „Mit der Ausnahme, wenn wir Englisch haben. Das könnte ich mehrere Stunden am Tag machen.“

Von Stephan Hartung