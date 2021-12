Barsinghausen

Schülerinnen und Schüler der Lisa-Tetzner-Schule (LTS) haben Spenden für Kenia gesammelt, wo die junge Kinderhilfsorganisation Chagua Pendo des Barsinghäusers Johannes Wissel und seiner kenianischen Frau Lilian Kisambu Straßenkindern hilft. „Chagua Pendo“ ist Suaheli und bedeutet so viel wie „wähle die Liebe“. Die Idee, die 2020 gegründete Hilfsorganisation zu unterstützen, hatten zwei neunte Klassen während der Schulprojektwoche „Global Goals“ (auf deutsch: globale Ziele). Gesammelt wurden Kleidung und Geld.

Wissel und Kisambu werden die Sachen mitnehmen, wenn sie über Weihnachten nach Ostafrika fliegen. „Die Kinder dort werden sich bestimmt sehr freuen“, sagte Kisambu bei der Spendenübergabe und bedankte sich bei den Jugendlichen der Lisa-Tetzner-Schule für ihre Hilfe.

Johannes Wissel und seine Frau Lilian fliegen über Weihnachten nach Kenia. Quelle: Jennifer Krebs

Lilian Kisambu und Johannes Wissel lernten sich 2015 in Kenia kennen, als er mit einer humanitären Organisation dort war. Anfang 2020 kam Kisambu nach Deutschland. An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) arbeitet die Krankenschwester auf der Intensivstation für frühgeborene Kinder.

Kisambu kommt aus sehr einfachen Verhältnissen aus einem Vorort von Nairobi. Ihre Mutter zog sie und ihre sieben Geschwister alleine auf. Zusätzlich nimmt sie Straßenkinder und vernachlässige und misshandelte Kinder auf, die unter Gewalt leiden, gibt ihnen einen sicheres Zuhause und Essen und ermöglicht einigen von ihnen den Schulbesuch. Das alles wird durch Spenden finanziert, die in Deutschland über eine Kooperation mit dem Ostafrika-Projekt, einem gemeinnützigen Verein laufen.

Haus wird mit Spenden ausgebaut

Zehn Kinder unterstützt Chagua Pendo momentan. Was sich die Kinderhilfsorganisation für die Zukunft vorgenommen hat? „Wir wollen natürlich noch viel mehr Kindern helfen“, sagt Wissel. Gerne auch über Patenschaften, ergänzt er, um dann auch den Schulbesuch zu ermöglichen. Ein Schuljahr kostet in Kenia 500 Euro – das entspricht einem durchschnittlichen Jahresgehalt. Um bald noch mehr Kinder aufnehmen zu können, wird das Haus der Familie mit Spendengeldern gerade ausgebaut. Es gibt dort auch noch kein fließend Wasser.

Wenn helfen will, kann seine Spende auf das Konto des Ostafrika-Projekts einzahlen. Die IBAN ­lautet DE97 8105 2000 0370 2096 05 bei der Harzsparkasse in Wernigerode. Als Verwendungszweck sollte „Chagua Pendo“ sowie der Name und die Anschrift des Spendenden angegeben werden, damit eine Spendenbescheinigung zugeschickt werden kann.

Von Jennifer Krebs