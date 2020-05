Barsinghausen

Wer sich als Tourist oder Ausflügler für die Stadt Barsinghausen interessiert, soll sich demnächst schon aus der Ferne einen aktuellen Eindruck von Stadtbild und Landschaft verschaffen können. Die für die Tourismuswerbung verantwortliche Alte Zeche GmbH und die städtische Wirtschaftsförderung wollen deshalb drei Webcams im Stadtgebiet installieren, um Livebilder vom Deister ins Internet zu übertragen. Gegenwärtig sind Alte-Zeche-Geschäftsführer Thomas Schmidt und Wirtschaftsförderer Thomas Müller dabei, geeignete Orte auszusuchen, an denen die Kameras angebracht werden sollen. Dazu setzt Schmidt auch eine Kameradrohne ein, um die jeweiligen Perspektiven vorab zu beurteilen.

Fest steht bereits, welche Motive die drei Kameras übertragen sollen: Eine Kamera soll den Blick auf den Deister zeigen, eine weitere den Ausblick von Barsinghausen aus hinunter ins Calenberger Land. Die dritte Kamera soll Bilder davon liefern, wie es in der Barsinghäuser Fußgängerzone gerade aussieht. Alle Kameras sollen dabei so hoch montiert werden, dass ein guter Überblick sichergestellt ist. Passanten sollen durch die Position unidentifizierbar bleiben.

So blickt die Drohne vom Zechengelände aus auf die nähere Umgebung. Im Vordergrund und halblinks ist die Hinterkampstraße erkennbar. Quelle: Thomas Schmidt

Gute Erfahrungen mit Webcams

„Die Finanzierung steht. Es könnte eigentlich sofort losgehen mit dem Projekt“, sagt Wirtschaftsförderer Müller. Er bringt aus seiner früheren beruflichen Tätigkeit im Harz gute Erfahrungen mit dem Betrieb von Webcams mit – unter anderem der bekannten Brocken-Cam. „Man kann sich so live informieren, wenn man irgendwo hinreisen will“, sagt Müller. Außerdem hält er die Werbung für Barsinghausen im Internet für verbesserungswürdig. „Da muss unbedingt was Neues her“, sagt er.

Die Gebäude rund um das Zechengelände dominieren den Blick vom Förderturm aus nach Süden. Der Deister kommt nicht ganz so wie gewünscht zur Geltung. Quelle: Thomas Schmidt

Große Hoffnungen hatten Schmidt und Müller in den nachgebauten Förderturm auf dem Zechengelände als potenziellen Montageort für zwei der Webcams gesetzt. Der Vorteil: Die Webcams könnten dort problemlos mit Strom versorgt werden, auch der notwendige Anschluss ans Internet wäre ohne größeren Aufwand herzustellen. Beim Probefliegen mit der Drohne hat sich allerdings gezeigt, dass die Blicke auf den Deister und auch ins Calenberger Land vom Zechengelände aus getrübt sind. „Das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, sagte Schmidt nach der Auswertung der von der Drohne geschossenen Fotos und Videosequenzen. Das Problem: Der Vordergrund mit dem Zechenparkplatz und der umliegenden Bebauung ist zu dominant, echte Weitblicke hinaus ins Land und auf den Deister sind kaum möglich.

Die Suche geht weiter

Der nahe gelegene Kohlenturm ragt zwar viel weiter in die Höhe, dort gäbe es aber offenbar ganz praktische Probleme: „Die Wartung wäre sehr aufwendig, man kommt von außen nicht auf das Dach“, sagt der Chef der Alten Zeche.

Schmidt und Müller sind deshalb weiterhin auf der Suche nach geeigneten Montageorten für die Kameras. Einen tollen Ausblick ins Calenberger Land gäbe es vom Brigittenstift am Baltenweg aus, berichtet Schmidt. „Und der Blick auf den Deister wäre von Stemmen aus ideal.“ Zu prüfen sei nun, ob die Strom- und Internetanbindung von dort aus möglich sei.

Auch der Schlauchturm des alten Feuerwehrgerätehauses an der Hinterkampstraße ist als Standort einer Webcam nicht optimal geeignet. Quelle: Andreas Kannegießer

In der Fußgängerzone wünschen sich der Wirtschaftsförderer und die Alte Zeche einen Montageort für die Kamera, der einen Blick auf das unmittelbare Stadtzentrum zulässt. Schmidt und Müller favorisieren das Gebäude des Bücherhauses am Thie, halten aber auch den Glockenturm am Mont-Saint-Aignan-Platz für einen denkbaren Standort. Auch wenn es noch keine endgültige Entscheidung gibt, sind Thomas Schmidt und Thomas Müller sich dennoch sicher: „Wir finden geeignete Standorte“, betonen beide.

Von Andreas Kannegießer