Unter dem Tannenbaum eine Uhr aus Barsinghausen oder ein toller Fotokalender mit lokalen Motiven? Wer in diesem Jahr noch ein Geschenk „Made in Barsinghausen“ besorgen möchte, der muss sich beeilen. Ab Mittwoch, 16. Dezember, müssen die Geschäfte in der Stadt schließen, denn Deutschland geht in den Lockdown.

Wer am Montag oder Dienstag noch seine Einkäufe erledigen will, der kann etwa bim Juwelier Speckmann ein ganz besonderes Präsent mit Barsinghausenbezug kaufen: ein Ring mit der Barsinghäuser „Skyline“. Die Nachfrage ist tatsächlich ziemlich hoch. Viele Kunden würden sich für den vor zwei Jahren entworfenen Ring interessieren, auf dem die „Skyline“ von Barsinghausen zu erkennen ist, erzählt Dagmar Blocksdorff, die beim Juwelier Speckmann an der Marktstraße tätig ist. „In diesem Jahr kam dann noch die Uhr dazu“, berichtet sie. Auch diese verkaufe sich gut.

Auf den beiden Accessoires zu sehen seien alle Wahrzeichen der Stadt: das Rathaus, der Bahnhof, der Hirschkopf, der Fernmeldeturm, das Kloster und der Stollen. Es gehe darum, ein wenig Heimat in die Welt zu tragen. Häufig kämen Kunden, deren Kinder zum Beispiel im Ausland studieren oder Menschen, die ursprünglich aus der Stadt am Deister kommen, aber weggezogen sind. „Durch den Ring oder die Uhr zeigt sich einfach eine Verbundenheit zu Barsinghausen“, sagt Blocksdorff lächelnd.

Ring und Uhr kommen gut an

„Die Chefs haben ein Geschäft in Badenstedt, wo sie auch so einen Ring verkaufen“, erläutert Blocksdorff die Entstehungsgeschichte. Dort habe das gut funktioniert, weshalb die Idee aufkam, ein solches Schmuckstück auch vor Ort anzubieten. „Die Überlegung war dann nur, was soll drauf?“, erinnert sich die Mitarbeiterin.

Mit dem Ergebnis seien alle zufrieden. Nicht zuletzt die Kunden. „Ring und Uhr eignen sich super als Geschenk. Das ist auch mal etwas Besonderes“, findet sie. Die Uhr habe zudem eine mittlere Größe, weshalb sowohl Männer als auch Frauen sie tragen könnten. Den Ring gebe es in silber, wahlweise vergoldet.

Tassen, Bücher, Frühstücksbrettchen: Im Bücherhaus am Thie bietet Inhaberin Karen Dörner allerlei Geschenkideen mit lokalem Bezug an. Quelle: Janna Silinger

Der Juwelier ist jedoch nicht das einzige Geschäft, das Artikel mit lokalem Bezug verkauft. Auch das Bücherhaus am Thie hat seit mehreren Jahren ein Regal, in dem ausschließlich Bücher, Kalender und andere Dinge aus der Umgebung stehen. „Das ist nicht alles nur Barsinghausen“, sagt die Inhaberin des Geschäfts, Karen Dörner. Einiges beziehe sich auch auf die ganze Region.

Historischer Bildkalender erhältlich

Ganz neu sei der diesjährige historische Bildkalender vom Stadtarchiv, mit Motiven zum Thema „Sport am Deister“, erzählt Dörner. Weiterhin verkaufe sie Foto- und Geschichtsbücher über die Stadt, die Barsinghausen-Tasse, den Magneten und das Frühstücksbrettchen. Bei den Kunden seien diese Artikel beliebt, sagt Dörner.

„Es gibt für eine lokale Buchhandlung nichts besseres, als in Schrift und Form etwas anzubieten, dass aus dem Ort kommt, in dem man sein Geschäft hat“, erklärt sie. Das komme auch bei den Kunden richtig gut an. Diese würden ganz offensichtlich eine enge Bindung zu Barsinghausen haben und dieser auch Ausdruck verleihen.

Von Janna Silinger