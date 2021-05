Barsinghausen

Der Ortsverein Barsinghausen des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hatte zu seiner traditionellen Maikundgebung aufgerufen – und es nahmen bis zu 70 Personen an der Versammlung auf dem Mont-Saint-Aignan-Platz teil. Vor einem Jahr waren es noch deutlich weniger: „Das war kurz nach dem Corona-Ausbruch, damals hatten wir die Veranstaltung bei mir im Garten gemacht und sie über einen Stream live gesendet“, berichtet Michael Pöllath, Vorsitzender des Ortsvereins, und lacht.

Die diesjährige Resonanz auf dem Gelände vor der Kirche erfreut Pöllath. „Mit 70 Leuten sind wir sehr zufrieden, aber natürlich hoffen wir, dass es bald wieder 100 werden wie früher.“ Zusammen mit seinem Organisationsteam hatte er den Mont-Saint-Aignan-Platz sogar ein wenig festlich geschmückt – mit roten Nelken, die in Abständen auf dem Boden lagen und damit zugleich die Stehflächen für die Zuhörer markierten. „Die Nelke ist die Arbeiterblume, seit die weltweite Bewegung 1890 begonnen hat“, erklärt Pöllath.

Mit Nelke: Die Blumen auf dem Boden markieren Abstand und sind zugleich das Symbol der Arbeiterbewegung. Quelle: Stephan Hartung

Belastung für Arbeitnehmer nicht mehr zumutbar

Die Gastrede am Sonnabendvormittag hielt Ingo Arlt, Gewerkschaftssekretär der IG Metall in Hannover. In einem 20-minütigen Beitrag gelang es ihm, Kritik an Politik und Arbeitgebern in humorvolle Attacken zu verpacken: „Mit dem Argument, dass längeres Arbeiten in der Pandemie wichtig ist, wird immer mehr in die Arbeitszeiten der Arbeitnehmer eingegriffen. Ich warte noch auf die Erklärung, dass langes Arbeiten für den Weltfrieden gut ist oder das Risiko einer Fußpilzeerkrankung minimiert.“

Lesen Sie auch: DGB ruft zu Toleranz und friedlichem Miteinander auf

Ohnehin sei die allgemeine Belastung den Arbeitnehmern nicht mehr zuzumuten, sagte Arlt. Er sparte nicht mit Seitenhieben für die Verantwortlichen in der Politik: „Die, die nichts hinbekommen, bezeichnen wir bei uns in der Metallindustrie als Mundschlosser.“

DGB nimmt an Veranstaltung der Naturfreunde teil

In Kürze nimmt der Ortsverband Barsinghausen des DGB an einer weiteren Veranstaltung unter freiem Himmel teil. Der Verband steht den Naturfreunden Barsinghausen nahe, dessen Ortsgruppe seinen Sitz im Bullerbachtal hat, und er beteiligt sich an den Feierlichkeiten zum 125-jährigen Geburtstag der bundesweiten Naturfreunde-Bewegung. Was im Vorjahr ausgefallen ist, wird nun nachgeholt: Auftakt ist am Mittwoch, 12. Mai, um 16 Uhr auf dem Tramplatz in Hannover. Einen Tag später setzt sich von Hannover aus eine Friedenswanderung in Gang – mit dem Etappenort Barsinghausen. Am 14. Mai wandern die Naturfreunde, in dessen Landesverband Niedersachsen Pöllath Vorstandsmitglied ist, weiter von Barsinghausen nach Bad Münder. Die Naturfreunde haben in Deutschland rund 100.000 Mitglieder, die sich auf 750 Ortsgruppen verteilen. Entsprechend groß wird die Route sein.

Von Stephan Hartung