Kirchdorf

Das hätte auch schiefgehen können: Beim Abflämmen von Unkraut hat am Sonnabendnachmittag an der Landstraße in Kirchdorf plötzlich auch ein Busch Feuer gefangen. Der Hauseigentümer war mit dem Unkrautbrenner zugange gewesen, als ein Funke übersprang und der Strauch in Flammen geriet.

Passanten hatten gesehen, dass es brennt und die Feuerwehr alarmiert. Leichter Dachschaden entstand an der Hausfassade und an der Dachrinne des Gebäudes. Die Hauswand ist verrußt. Zur Sicherheit kontrollierte die Feuerwehr hinterher noch mit einer eine Wärmebildkamera, ob das Feuer gelöscht war. Verletzt wurde niemand.

Von Jennifer Krebs