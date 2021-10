Groß Munzel

Aufgrund seiner Fahrweise in Schlangenlinien ist ein 63-jähriger Mofafahrer am Sonnabendmittag einer Streifenwagenbesatzung auf der Dammstraße in Groß Munzel aufgefallen. Die Beamten führten einen Drogentest durch, der positiv ausfiel. Zudem fanden die Beamten bei dem Mann Substanzen, mit denen er gegen das Arzneimittelgesetz verstieß. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 63-Jährige entlassen, die Weiterfahrt wurde ihm allerdings untersagt.

Von Mirko Haendel