Barsinghausens Bürgermeister Marc Lahmann ( CDU) ziert sich noch bei der Frage, ob er zur Bürgermeisterwahl am 1. November für eine zweite Amtszeit antreten wird oder nicht. „Ich habe die Entscheidung noch nicht getroffen“, beteuert das Stadtoberhaupt und verweist darauf, dass bis zum 48. Tag vor der Bürgermeisterwahl – also Mitte September – noch Kandidatenvorschläge möglich seien. Bis dahin sei also noch viel Zeit , sagt Lahmann. „Aber bis zu den Sommerferien werde ich mich entscheiden.“

Der offizielle Zeitplan der Barsinghäuser Christdemokraten ist ein anderer: Nach den Worten des Stadtverbandsvorsitzenden Michael Kowalski soll es im März eine Vorstandssitzung geben, in der eine Empfehlung erarbeitet wird, wer für die CDU im November ins Rennen gehen soll. Im April werde dann eine Mitgliederversammlung über diese Empfehlung abstimmen, kündigt Kowalski an. Die exakten Termine würden derzeit besprochen. Kowalski geht davon aus, dass seine Partei sich für Marc Lahmann aussprechen wird, sofern der erneut antreten möchte. „Es gibt keinen Grund, ihm nicht zu folgen“, sagt der Vorsitzende.

Vorstand hätte schnellere Entscheidung erhofft

Auch CDU-Fraktionsvorsitzender Roland Zieseniß geht davon aus, dass die CDU ihrem Bürgermeister ausreichend Zeit für seine Entscheidung gewähren wird. „Die Partei wird auf ihn warten“, sagt er. Zieseniß lässt aber auch durchblicken, dass er die Hängepartie nicht für ideal hält. „Der Vorstand hatte gehofft, dass es etwas schneller mit der Entscheidung gehen würde“, sagt er. Auch Zieseniß setzt aber weiterhin auf den Amtsinhaber. „Wir werden keinen Blödsinn wie etwa eine parteiinterne Kampfkandidatur machen“, betont der Fraktionsvorsitzende.

In den vergangenen Monaten war mehrfach deutlich geworden, dass Lahmann auch in der eigenen Partei einige Kritiker hat. Diese bemängeln unter anderem Lahmanns Agieren bei der Diskussion um die Zukunft der Stadtwerke und den geplanten Neubau des Wasserwerks. „Es ist ganz normal, dass man nicht bei allen Beifall finden kann“, sagt der Bürgermeister. „In diesem Amt muss man Entscheidungen treffen, die nicht allen gefallen.“

Job macht immer noch Spaß

Lahmann bestätigt, dass es auch innerhalb der CDU unterschiedliche Positionen gebe. „Aber ich glaube, in Personalfragen stehen wir zusammen“, sagt er. Das Bürgermeisteramt sei „eine Position, in der man im Feuer steht“. Auch die Work-Life-Balance leide mitunter unter der Vielzahl der Aufgaben. „Aber der Job macht mir Spaß“, betont er. „Ich muss das für mich persönlich abwägen.“ Gemeinsam mit seiner Frau werde er darüber sprechen und dann in Ruhe entscheiden. „Dabei lasse ich mich auch nicht treiben.“ Aus taktischer Sicht sei es auch gar nicht unbedingt nötig, kurzfristig zu entscheiden. „Nach dem Sommer ist genug Zeit für den Wahlkampf.“

Die SPD und die Grünen in Barsinghausen wollen voraussichtlich im März die Weichen für die eigenen Bürgermeisterkandidaten stellen. Bei den Sozialdemokraten soll dem Vernehmen nach ein Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr gute Chancen auf die Kandidatur haben. Die Grünen denken offenbar darüber nach, eine Mitarbeiterin der Barsinghäuser Verwaltung als eigene Bewerberin ins Rennen zu schicken.

