Barsinghausen

Der Weg für die Erweiterung der kirchlichen Kindertagesstätte Marienkäfer an der Glockenstraße um eine zweite Gruppe mit 15 Kindern ist frei. Der städtische Sozialausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einmütig dafür votiert, dass die Mariengemeinde insgesamt rund 218.000 Euro Investitionskostenzuschuss erhalten soll. Außerdem sollen Förderanträge bei der Region und dem Land gestellt werden. Die Gemeinde rechnet mit Umbaukosten für das erste Obergeschoss des Kita-Gebäudes in Höhe von 268.000 Euro.

Das Erweiterungsprojekt war im vergangenen Jahr ins Stocken geraten, nachdem deutlich geworden war, dass die ursprünglich kalkulierten 188.000 Euro für den Umbau nicht ausreichen würden. Die Gemeinde hatte eine Erhöhung der städtischen Zuschüsse beantragt. Die Barsinghäuser Stadtverwaltung hatte allerdings darauf hingewiesen, dass das Bauvorhaben von der Kommune selbst nur mit höchstens 9000 Euro pro Platz gefördert werden könne, um die Gleichbehandlung aller freien Träger zu wahren.

Kirchenvorstand schreibt Beschwerdebrief

Der weitere Entscheidungsprozess kam dann im Herbst nicht so schnell voran, wie sich die Gemeinde das gewünscht hatte. In der Folge wurde die Stimmung zwischen Kirchengemeinde und Stadtverwaltung zeitweise recht frostig. Noch Ende Januar hat der Kirchenvorstand der Mariengemeinde in einem Beschwerdebrief der Verwaltung vorgeworfen, den Zuschussantrag lange Zeit unbearbeitet gelassen zu haben. Gespräche und E-Mail-Verkehr seien „unbefriedigend und nicht lösungsorientiert“ verlaufen, kritisierte der Kirchenvorstand. Es habe den Anschein, dass „die Stadt an einem schnellen Projektfortschritt nicht mehr interessiert ist“.

Die Vorwürfe mochte der Erste Stadtrat Thomas Wolf allerdings nicht auf der Verwaltung sitzen lassen. In einem Antwortschreiben wies er die Kritik mit deutlichen Worten zurück und machte seinerseits deutlich, dass sich die Gemeinde nicht an Absprachen bezüglich der Antragstellung gehalten habe. Die Gründe für die Verzögerungen lägen in Planänderungen und den gestiegenen Kosten, nicht aber in mangelnder Unterstützung der Verwaltung, schrieb Wolf.

Wogen haben sich geglättet

Inzwischen haben sich die Wogen aber geglättet, nachdem sich die offenbar auskömmliche Finanzierungsperspektive mit Zuschüssen der Region und des Landes ergeben hat. Das Kirchenkreisamt hat im Februar einen geänderten und präzisierten Förderantrag eingereicht. Kirchenvorstandsmitglied Heiner Koops entschuldigte sich in der Ausschusssitzung für die Irritationen, die entstanden seien. Pastorin Uta Junginger bekräftigte, dass die Gemeindemitglieder bereits „viel Zeit und Kraft“ in das Erweiterungsprojekt investiert hätten. Die Verwaltung hofft nun, dass die geplante zweite Gruppe im Laufe des Jahres 2022 den Betrieb aufnehmen kann.

Von Andreas Kannegießer