Barsinghausen

Die evangelische Marien-Kirchengemeinde hat am Sonntag zum dritten Mal ein besonderes Tauffest im Klostergarten unter freiem Himmel sowie in der benachbarten Klosterkirche gefeiert. Zu den insgesamt 14 Täuflingen gehörten Babys und Kinder im Alter von sieben Wochen bis zu zehn Jahren sowie eine Konfirmandin und zwei Erwachsene.

Beim dritten Tauffest im Klostergarten lassen sich 14 Täuflinge, vom Baby bis zum Erwachsenen, taufen. Quelle: Frank Hermann

Nach den beiden ersten großen Tauffesten für die gesamte Kirchenregion Barsinghausen in den Jahren 2011 und 2015 richtete die Mariengemeinde aus der Kernstadt in diesem Jahr das dritte Fest in eigener Regie aus. „Taufen sind ohnehin ein ganz besonderer Anlass zum Feiern, und heute feiern wir in einem ganz besonderen Ambiente“, erläuterte Pastorin Uta Junginger, die gemeinsam mit Pastor Jürgen Holly und mit Vikarin Mira Neckel das Tauffest leitete.

Taufe unter freiem Himmel

Im Anschluss an den gemeinsamen Gottesdienst in der Klosterkirche, musikalisch gestaltet von der Jugendband Die Band(e) und von Kantorin Martina Wagner an der Orgel, zogen die Familien mit dem Licht der Osterkerze an drei verschiedene Tauforte. Pastor Holly blieb mit einer Gruppe in der Kirche, während Pastorin Junginger und Vikarin Neckel auf das Klostergelände wechselten – zur Taufe unter freiem Himmel am Brunnen sowie im sogenannten Äbtissinnengarten.

„Ein tolles und sehr sinnliches Erlebnis, das ganz bestimmt lange in Erinnerung bleibt“, sagte Pastorin Junginger. Zumal der Regen am Sonntagvormittag rechtzeitig zu den Taufen eine Pause einlegte. Zum Abschluss traf sich die große Festgesellschaft zu einer gemeinsamen Feier mit Getränken und Mitmachbüfett im Kreuzgang des Klosters.

14-jährige Konfirmandin will dazugehören

Zu den insgesamt 14 Täuflingen gehörte die 14-jährige Konfirmandin Svenja Grote aus Barsinghausen. Sie habe sich bewusst zur Taufe entschieden, „weil ich endlich ganz und fest zur christlichen Gemeinde gehören will“, erklärte die Jugendliche, die seit wenigen Wochen den Konfirmandenunterricht bei Pastorin Uta Junginger besucht. Bereits mehrfach engagierte sich Svenja innerhalb der Gemeinde bei den Kinderbibeltagen und -gottesdiensten.

Mitkonfirmandinnen begleiteten die 14-Jährige bei der Zeremonie am Klosterbrunnen. „Sie finden es gut, dass ich mich taufen lasse, und sie unterstützen mich dabei. Für mich ist das ein schönes Gefühl“, betonte Svenja Grote.

Lesen Sie außerdem:

Volles (Bücher-)Haus beim zweiten Literaturgottesdienst

Freilichtbühne: Ein Gottesdienst vor der Märchenkulisse

Von Frank Hermann