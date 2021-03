Barsinghausen

„Basche blüht auf“ – so lautet das Motto für eine neue Kampagne des Stadtmarketingvereins Unser Barsinghausen, um die Einkaufsstadt trotz Corona-Krise mit verschiedenen Aktionen neu zu beleben. Schritt für Schritt und stets unter Beachtung der gültigen Regelungen, betont der Vereinsvorstand. Wichtig sei es, Zuversicht und Optimismus zu verbreiten. „Es ist eine schwierige Zeit. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels“, sagt der erste Vorsitzende Hendrik Mordfeld.

Jetzt-erst-recht-Reaktion

Zuletzt habe die Citygruppe innerhalb des Marketingvereins intensiv an einem Konzept für den Neustart nach dem Lockdown gearbeitet. Laut Mordfeld erhielt sie in den vergangenen Wochen starken Zulauf von Vereinsmitgliedern, die sich mit Ideen und praktischen Hilfestellungen an diesem Neubeginn beteiligen wollen. Mordfeld spricht von einem starken Zeichen und einer Jetzt-erst-recht-Reaktion vieler Geschäftsleute und Dienstleister.

„Wir wollen und werden den Kopf nicht in den Sand stecken. Auch wenn wir jetzt nicht wissen, wann und wie genau es nach dem Lockdown weitergeht“, erläutert der Vorsitzende. Auf jeden Fall wolle der Stadtmarketingverein mit seinem Neustartkonzept gerüstet sein und Barsinghausen im Frühjahr wieder aufblühen lassen.

Bunte Frühlingsboten

Als erstes Zeichen haben Mitglieder von Unser Barsinghausen jetzt die Innenstadt österlich dekoriert und mehr als 100 bunte Ostereier an Büschen, Bäumen und Grünpflanzen rund um den Thie aufgehängt. Zudem stellt der Verein in diesen Tagen rund 40 Pflanzkübel mit Frühlingsblumen vor den Geschäften und Büros der Mitgliedsbetriebe auf. „Bunte Frühlingsboten, die bei einem Citybummel die Stimmung aufhellen“, sagt Stadtmarketingmanagerin Meike Poutrain.

Für weitere Aktionen sei wegen der Corona-Einschränkungen derzeit noch kein genauer Zeitplan möglich. Geplant sei zumindest für Mitte April der Auftakt zu einem sogenannten „Fenster zur Kunst“ mit einer mehrwöchigen Kunst- und Kulturausstellung in den Schaufenstern und Firmenräumen der Innenstadt. „Dann wird unsere City zu einer Galerie. Lokale Künstler zeigen ihre Werke und bietet ihre Kunst auch zum Verkauf an“, erläutert Karin Dörner, zweite Vorsitzende des Vereins.

Fenster zur Kunst

Im Vorfeld werde ein Handzettel erarbeitet, der quasi als Wegweiser zu den verschiedenen Künstlern und Kunstwerken dient. Kunst und Kultur liegen laut Dörner wegen der Corona-Einschränkungen derzeit am Boden. „Wir wollen Kulturschaffenden die Möglichkeit geben, sich einem Publikum zu zeigen“, kündigt Dörner an.

Im Anschluss an diese Kunstgalerie kommt die Musik in die Innenstadt: Eine Woche lang ziehen Solomusiker und Gruppen durch die Fußgängerzone und treten für das Publikum unter freiem Himmel auf. Es wird keine fest installierten Bühnen geben, sondern die Musiker bewegen sich wie ein Walking-Act durch die City. „Die ganze Aktion ist dezentral angelegt, um Menschenansammlungen an einer bestimmten Stelle zu vermeiden“, kündigt Mordfeld an.

Loslegen und dranbleiben

Zum Konzept für „Basche blüht auf“ gehören außerdem Überlegungen für ein Foodtruckfestival, ein Gewinnspiel sowie viele weitere Überraschungen – ohne jetzt schon konkrete Festlegungen treffen zu können. „Wichtig ist loszulegen und dranzubleiben. Denn wir glauben an unsere lokalen Angebote als Fundament und treibende Kraft für ein attraktives Barsinghausen“, sagt Dörner.

Von Frank Hermann