Die Barsinghäuser Marlis-Ragge-Stiftung unterstützt in diesem Jahr zwölf gemeinnützige Institutionen und Projekte im Stadtgebiet mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt rund 9800 Euro. Der Stiftungsvorstand hat wegen der Corona-Pandemie in einer Telefonkonferenz über die Zuwendungsanträge beraten. Die in den vergangenen Jahren übliche feierliche Übergabezeremonie im Dorfcafé Eckerde fällt diesmal aus, wie die stellvertretende Stiftungsvorsitzende Roswitha Müller mitteilt.

Die Marlis-Ragge-Stiftung fördert gemäß ihrer Satzung soziale, kulturelle und frauenspezifische Angelegenheiten in Barsinghausen und den Ortsteilen. Nach Mitteilung von Müller waren in diesem Jahr insgesamt 16 Förderanträge bei der Stiftung eingegangen. Zwei dieser Anträge hätten nicht dem Satzungszweck entsprochen und deshalb nicht berücksichtigt werden können, sagt Müller. Zwei andere Anträge seien coronabedingt zurückgezogen worden.

Leselernhelfer bilden sich weiter

Die Stiftung hat dem Verein Mentor – Die Leselernhelfer eine Zuwendung für eine Fortbildung zum Thema „Wie man Kinder dazu bringt, sich auf einen Text besser zu konzentrieren“ gewährt. Einen Förderbetrag erhielt auch der Verein Calenberger Cultour & Co. für zwei vorweihnachtliche Theateraufführungen für Kinder.

Der Förderverein des Kindergartens Regenbogen hat einen Zuschuss für ein Kunstprojekt in Zusammenarbeit mit der Kunstschule Noa Noa erhalten. Dabei geht es um den Bau einer Sitzbank für das Foyer der Tagesstätte. Der Förderverein der Albert-Schweitzer-Schule aus Großgoltern erhält Geld von der Stiftung für ein Verkehrserziehungsprojekt zur Förderung von Bewegung und Motorik.

Stimmbildung für Chormitglieder

Auch der ambulante Hospizdienst Aufgefangen wird unterstützt. Die Einrichtung finanziert mit dem Geld eine Wanderausstellung mit Bildern, die trauernde Kinder und Jugendliche selbst gestaltet haben. Darin drücken sie ihre Gefühle im Zusammenhang mit Tod und Trauer künstlerisch aus. Darüber hinaus hilft die Stiftung dem Heimatchor Eckerde sowie dem Männer- und Frauenchor Egestorf bei der Organisation von Stimmbildungsseminaren für deren Mitglieder.

Die Kunstschule Noa Noa erhält Geld für die Renovierung des in die Jahre gekommenen Wohnzimmers im Freien auf der Barsinghäuser Bergenhalde. Eine weitere Zuwendung geht nach Angaben von Müller an den Selbsthilfeverein Der Steg, der damit das Gruppenleitungsteam weiterbilden möchte.

Auch Schulen erhalten Zuwendungen

Die Barsinghäuser Goetheschule ( KGS) hat im Frühjahr ein jahrgangsübergreifendes Kulturprojekt unter dem Motto „ Barsinghausen klingt“ realisiert. Die Abschlussveranstaltung zu dem Projekt wird von der Marlis- Ragge-Stiftung gefördert. Gleich zweimal bedacht worden ist das Hannah-Arendt-Gymnasium: Die Streitschlichter-AG erhält eine Zuwendung für die Aus- und Fortbildung aktiver Streitschlichter. Außerdem gibt es Geld für die Schülerzeitung „Hannahlyse“, die damit die Fortbildung der Mitglieder des Redaktionsteams finanzieren möchte.

Unklar ist nach Mitteilung der Stiftung noch, ob wegen der Corona-Pandemie das Projekt „Herzretter“ des Jugendrotkreuzes Barsinghausen stattfinden kann. Falls das möglich ist, hat der Stiftungsvorstand dafür eine Unterstützung zugesagt.

Die 1995 gestorbene Marlis Ragge hat ihr Vermögen der Stadt Barsinghausen hinterlassen, die damit die nach der Erblasserin benannte Stiftung gegründet hat. Quelle: Marlis-Ragge-Stiftung

Die Marlis-Ragge-Stiftung wurde 1999 gegründet. Marlis Ragge war eine Barsinghäuser Bergmannstochter und Gemeindeschwester, die 1995 starb. Als Alleinerbin ihres Vermögens hatte sie die Stadt Barsinghausen eingesetzt. Dieses Vermögen bildet den Grundstock der Stiftung. Mit einer größeren und einer kleineren weiteren Erbschaft wurde das Grundkapital später aufgestockt. Nach den Worten von Roswitha Müller hat die Stiftung seit ihrer Gründung insgesamt rund 100.000 Euro an Kapitalerträgen für gemeinnützige Vorhaben ausgezahlt.

