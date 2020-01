In unserer Serie „Eine Stunde mit ...“ treffen wir Menschen aus Barsinghausen. Sie erzählen uns ihre Geschichten, was sie antreibt und weshalb sie tun, was sie tun. Heute: Finn Borges, Auszubildender im landwirtschaftlichen Betrieb der Familie von Hugo in Groß Munzel. Er erzählt, warum es keine Winterruhe auf einem Bauernhof gibt, auch wenn die Arbeit auf dem Acker ruht – es gibt immer etwas zu tun.