Barsinghausen

Mit so viel Geld vom Max-Benefizfußballturnier hatte Barsinghausens Mentor-Vorsitzende Ursula Barz gar nicht gerechnet. „Wir freuen uns wahnsinnig über diese Spende“, sagte sie am Mittwoch bei der Übergabe im Bierlokal Max, dem Namensgeber des Turniers, und bedankte sich bei den Organisatoren, Roland John und Kneipenchef Frank Neumeister. 2400 Euro sind mit dem Verkauf von 1100 Tombolalosen, mit Startgeldern und abzüglich aller Auslagen unterm Strich beim 29. Max-Benefizturnier zusammengekommen. Jeweils die Hälfte bekommen der Verein Mentor und die Barsinghäuser Tafel. Die örtlichen Geschäftsleute hatten wieder etliche attraktive Preise gestiftet. „Vielen Dank dafür“, sagte John.

Mentor feiert zehnten Jahrestag

Der Verein Mentor möchte mit dem Geld seine Leselernhelfer unterstützen. Im Oktober feiert er seinen zehnten Jahrestag. Barz spricht von Seminaren und Fortbildungen, die der Verein für seine Mentoren organisiert. Aber auch Lese- und Lehrmaterial sollen angeschafft werden.

Die Barsinghäuser Mentor-Gruppe besteht zurzeit aus 90 ehrenamtlichen Männern und Frauen, die dabei helfen möchten, dass Kinder Spaß am Lesen entwickeln und damit auch ihre schulischen Leistungen verbessern. Der Verein arbeitet mit zehn Schulen in Barsinghausen und Rodenberg zusammen. „Die Schulen sind dankbar, dass wir da sind“, sagt Barz. Seit Kurzem kann auch wieder die Grundschule in Groß Munzel betreut werden, weil sich neue Leselernhelfer dafür gefunden haben.

Neues Kühlauto für die Tafel

Die Barsinghäuser Tafel der AWO will einen neuen Kühlwagen finanzieren. Im April, so hofft Tafel-Chefin Heidi Rogge, soll das neue Fahrzeug ausgeliefert werden. 40.000 Euro kostet es – viel Geld, aber gut investiert. Mehr als die Hälfte der Summe hat der Verein bereits durch Spenden und mit Unterstützung der Lidl-Stiftung zusammen. Der alte Kühlwagen ist zehn Jahre alt und hat mehr als 100.000 Kilometer auf dem Tacho. „Wir brauchen dringend Ersatz“, sagte Rogge bei der Spendenübergabe.

Woche für Woche versorgt die Tafel bis zu 1000 Menschen in ihren zwei Ausgabestellen an der Straße Langenäcker in Barsinghausen und am Kantplatz in Gehrden. Um die Lebensmittel aus den Supermärkten abzuholen, ist das Team locker 500 Kilometer in der Woche mit dem Kühlauto unterwegs. Oft sind es sogar mehrere Touren am Tag, die gefahren werden müssen.

Finden sich neue Organisatoren?

In den vergangenen 29 Jahren sind beim Max-Benefizturnier insgesamt 67.000 Euro für den guten Zweck erspielt worden. „Die 70.000 Euro knacken wir beim nächsten Mal. Und wenn nicht, gehen wir sammeln“, kündigte Neumeister an. Die 30. Auflage findet am 13. Februar 2021 in der Glück-Auf-Halle statt. Doch dann soll Schluss sein, zumindest für Neumeister und John. Um den Spielbetrieb würden sich beide weiterhin kümmern, aber die ganze Sache ab 2022 nicht mehr hauptverantwortlich organisieren.

Vielleicht fänden sich ja zwei Vereine, die die Organisation des Turniers übernehmen, sagte John. Eine Benefizveranstaltung sollte es auf jeden Fall bleiben. Über den Hobbykickermodus müsse man aber mitunter nachdenken. Zuletzt habe sich gezeigt, dass es für die Mannschaften zunehmend schwieriger werde, genügend Spieler aufzustellen, sagte Neumeister.

Von Jennifer Krebs