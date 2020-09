Bantorf

Die Polizei sucht einen Lkw-Fahrer, der Donnerstag früh bei McDonald’s am Kronskamp in Bantorf zwei Mülleimer umgefahren hat. Schadenshöhe: 1500 Euro. Der Unfall passierte gegen 3.25 Uhr. An der Parkplatzausfahrt war der Lkw beim Rangieren und Zurücksetzen gegen die im Boden verankerten Abfallbehälter gestoßen, die dadurch beschädigt wurden. Der Verursacher fuhr weiter in Richtung Autohof, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Lkw soll es sich um eine Zugmaschine mit Sattelauflieger gehandelt haben. Der Auflieger war mit einem blauen Schriftzug versehen.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei telefonisch unter (05105) 523115 entgegen.

Von Jennifer Krebs