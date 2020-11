Barsinghausen

Die Barsinghäuser Polizei hat nach der Verschärfung der Regeln in der landesweiten Corona-Verordnung mit verstärkten Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen im Stadtgebiet begonnen. Bereits seit vergangenem Donnerstag hat das Polizeikommissariat ein besonders waches Auge darauf gerichtet, ob Abstands- und Hygienebestimmungen sowie die Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen in der Innenstadt eingehalten werden.

Laut Mitteilung der Polizei sind in den vergangenen Tagen Verstöße in großer Zahl registriert worden. Von Donnerstag bis Montag seien 16 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Außerdem habe es rund 140 ermahnende Gespräche gegeben, berichtet das Kommissariat.

Viele Verstöße gegen Maskenpflicht

Bei ihren Kontrollen haben die Beamten festgestellt, dass in einem Café in der Goethestraße und in einer Gaststätte in der Marktstraße gegen die Dokumentationspflicht verstoßen worden ist. In der Max-Planck-Straße hielten sich laut Polizei sechs Personen aus jeweils unterschiedlichen Haushalten direkt nebeneinander auf und trugen zudem keine Mund-Nasen-Bedeckung. Auch auf dem Gelände des Schulzentrums Am Spalterhals seien mehrere Personen angetroffen worden, die nicht aus einem Haushalt kamen.

Weitere Verstöße gegen das Abstandsgebot und die Maskentragepflicht stellten die Beamten unter anderem im Bereich des Buchenwegs, der Bahnhofstraße, des Deisterplatzes und der Marktstraße fest. Die Polizei verweist nochmals darauf, dass in Barsinghausen nicht nur in der Fußgängerzone, sondern auch im Bereich Bahnhofstraße/Deisterstraße eine Maskenpflicht besteht.

Tipp: Onlinewache nutzen

Wer Anliegen an die Polizei hat, sich zurzeit aber vor dem Weg ins Polizeikommissariat scheut, kann sich telefonisch unter (05105) 5230 an die Dienststelle wenden oder im Internet die Onlinewache der Polizei Niedersachsen nutzen, die unter der Adresse onlinewache.polizei.niedersachsen.de erreichbar ist. In besonders dringenden Fällen solle weiterhin der Notruf 110 genutzt werden, empfiehlt die Polizei.

Von Andreas Kannegießer