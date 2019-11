Barsinghausen

Die Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB) wünscht sich eine Verbesserung der Dienstleistungsqualität der Barsinghäuser Stadtverwaltung für die Bürger der Deisterstadt. Außerdem soll nach dem Willen der zweiköpfigen AFB-Ratsfraktion das Ehrenamt in Barsinghausen gestärkt werden. Aus diesem Grund fordert die Fraktion für den Doppelhaushalt 2020/2021 die Finanzierung und Besetzung mehrerer zusätzlicher Stellen in der Verwaltung. „Wir konzentrieren uns darauf, die qualitativ hochwertige Facharbeit in der Verwaltung zu stärken“, sagt AFB-Fraktionsvorsitzende Kerstin Beckmann.

Für das Kinder- und Jugendbüro der Stadt soll demnach eine zusätzliche pädagogische Fachkraft eingestellt werden, um die organisatorische Mehrarbeit für den Kita-Nothilfeplan abzufedern. Die AFB-Fraktion befürchtet, dass ohne diese Unterstützung pädagogische Aufgaben wie Fachberatung, Kinderschutzfragen und das Qualitätsmanagement demnächst zu kurz kommen könnten.

Mehr Unterstützung für Ehrenamtliche?

Im städtischen Gebäudewirtschaftsbetrieb soll laut AFB-Antrag eine zusätzliche Sachbearbeitungsstelle besetzt werden, um die Ingenieure und Techniker von Verwaltungsaufgaben zu entlasten und dringend benötigte Kapazitäten für technische Aufgaben freizusetzen. Eine weitere Stelle mit Sachbearbeitungsfunktion wünscht sich die Fraktion für den Bereich der Gremienbetreuung. Die einzustellende Person solle die Protokollführung aller Ausschüsse übernehmen und damit zugleich die Fachdienste von dieser Aufgabe entlasten. Ziel ist auch hier nach Mitteilung der Wählergemeinschaft: Es soll mehr Zeit bleiben für die Belange der Bürger.

Darüber hinaus möchte die AFB-Fraktion die bisher als halbe Stelle ausgewiesene Aufgabe des städtischen Ehrenamtskoordinators im Rathaus auf eine volle Stelle aufstocken. „Dem dringenden Bedarf an hauptamtlicher Unterstützung des Ehrenamtes soll Rechnung getragen werden“, schreibt Fraktionsvorsitzende Beckmann in ihrer Begründung.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer