Die Bediensteten des Kinderbetreuungsamtes in der Barsinghäuser Stadtverwaltung haben arbeitsreiche Tage hinter sich, um die Notbetreuung von Kindern in den derzeit geschlossenen Einrichtungen zu organisieren.

Seit Freitagvormittag vergangener Woche sind laut Verwaltung mehr als 250 Anträge auf einen Platz in einer Notgruppe im Barsinghäuser Rathaus eingegangen. „Bereits am Freitagmittag hatten wir eine dreistellige Zahl“, berichtet Jasmin Duhnsen, stellvertretende Leiterin des Kinderbetreuungsamtes. „Dank des Einsatzes unserer Kolleginnen und Kollegen haben wir es geschafft, bis Mittwochnacht allen Erziehungsberechtigten auf ihre Fragen und Anträge zu antworten“, ergänzt Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf.

Viele Diskussionen mit Eltern

Nach den Worten des stellvertretenden Verwaltungschefs ist dem überwiegenden Teil der Anträge stattgegeben worden. Trotzdem führe die Verwaltung viele Diskussionen mit Eltern, die keinen Platz in einer Notgruppe für ihr Kind bekommen hätten, sagt Wolf. „Das sind im Einzelfall oft schwierige Entscheidungen, die für die Eltern auch nicht immer nachvollziehbar sind.“

Kinder können laut Stadtverwaltung einen Platz in einer Notgruppe bekommen, wenn sie ab Sommer schulpflichtig sind, einen Sprachförderbedarf haben oder ihre Eltern „in einer betriebsnotwendigen Stellung in einem Betrieb von allgemeinem öffentlichen Interesse“ arbeiten. Dazu gehören laut Wolf insbesondere die Berufe in den kritischen Infrastrukturen wie Polizei und Gesundheitswesen, bestimmte Bereiche der öffentlichen Verwaltung und die Pflegeeinrichtungen. Auch einige Tätigkeiten im Bankensektor, das Justizwesen sowie Berufe bei den Versorgungsunternehmen für Wasser, Strom und Gas gehörten dazu.

Verwaltung bittet um Verständnis

Der Erste Stadtrat berichtet, dass bei den Anträgen zwischen den unterschiedlichen Interessen abzuwägen gewesen sei. „Wir haben großes Verständnis für die Betroffenen, dass es nicht immer leicht ist, in so kurzer Zeit die Betreuung der Kinder zu organisieren, zumal derzeit noch nicht abzusehen ist, wie lange das so weitergehen wird“, sagt Wolf. Allerdings müsse es jetzt darum gehen, die Kontakte weiter zu reduzieren. „Wir bitten daher alle Mütter und Väter, die keinen Platz für ihren Nachwuchs in einer Notgruppe bekommen haben, um Verständnis.“ Wolf betont, dass keine Kita-Beiträge von den Eltern erhoben werden, wenn das Kind in den eigenen vier Wänden betreut wird, sondern nur für die Inanspruchnahme eines Platzes in einer Notgruppe.

Lob für Engagement der Mitarbeiter

Der Erste Stadtrat und die stellvertretende Amtsleiterin Duhnsen loben das Engagement der städtischen Bediensteten. „Wir waren auch am Sonnabend und Sonntag im Einsatz“, berichtet Duhnsen. Bis in die Abendstunden hinein seien Anträge geprüft und die Eltern benachrichtigt worden. „Zeitweise haben wir uns zu fünft um Anfragen und Anträge gekümmert, damit wir allen Betroffenen so schnell wie möglich Planungssicherheit geben konnten“, berichtet Duhnsen. Die letzten Antworten seien schließlich Mittwochnacht per E-Mail verschickt worden.

Die Stadtverwaltung informiert rund um die Kindernotbetreuung auf der städtischen Internetseite unter der Adresse barsinghausen.de. „Um bereits im Vorfeld möglichst viele Fragen beantworten zu können, haben wir außer dem Antragsformular weitere Unterlagen auf unserer Homepage für die Eltern bereitgestellt“, sagt Duhnsen. Dazu gehören auch eine Liste mit häufig gestellten Fragen und ein Informationsschreiben an die Eltern. Für die Anträge und Fragen ist zudem unter der Adresse notbetreuung@stadt-barsinghausen.de eine spezielle E-Mail-Adresse zu dem Thema eingerichtet worden.

Von Andreas Kannegießer