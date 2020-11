Barsinghausen

Die Stadtverwaltung lässt in den kommenden Wochen mehrere Straßen im Barsinghäuser Stadtgebiet sanieren und die Asphaltdeckschicht erneuern. Während der Arbeiten werden die Straßen für den Verkehr gesperrt.

Diese Straßen sind betroffen: der Münchhausenweg in Hohenbostel und der Zechenweg in Bantorf von Montag, 9. November, bis Freitag, 13. November, die Wassermühlenstraße in Wichtringhausen von Montag, 9. November, bis zum 20. November sowie die Neue Rehre in Egestorf von Montag, 9. November, bis zum 17. November. Außerdem bleiben der Nienstedter Stadtweg westlich der Wennigser Straße vom 16. bis zum 20. November und die Berliner Straße zwischen Deisterplatz und Bahnübergang Am Buchhorn vom 16. bis zum 27. November wegen der Bauarbeiten gesperrt.

Deisterplatz wird zur Einbahnstraße

An der Berliner Straße stehen daher die Bushaltestellen am Bahnhof nicht zur Verfügung. Stattdessen werden Ersatzhaltestellen vor dem Bürgerbüro am Rathaus II nördlich des Bahnhofsgebäudes eingerichtet, der Deisterplatz wird als Einbahnstraße ausgeschildert.

Von Frank Hermann