Viele Kinder haben besonders unter der Pandemie gelitten. Sie waren teils isoliert und konnten ihren Lieblingstätigkeiten nicht oder nur unter Einschränkungen nachgehen. Entsprechend reduziert war auch das Angebot von Vereinen, Einrichtungen, Organisationen und Institutionen, die sich an Kinder und Jugendliche wenden – und während der Corona-Zwangspause Mitgliederverluste hinnehmen mussten. Nach zwei Jahren Krise will die „ChiB“, die Kinder- und Jugendmesse „Children in Basche“, nun am Sonntag, 27. März, den Gästen und Ausstellern die Möglichkeit geben, wieder zueinander zu finden.

Viele Mitmachangebote – und Rapper Sese auf der Bühne

Im Schulzentrum am Spalterhals reihen sich rings um die Aula Informationsstände, an denen die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher zum Mitmachen animiert werden. Darüber hinaus wird es auf der Showbühne Auftritte der Calenberger Musikschule, der Fachschule für Selbstverteidigung, der Volleyballerinnen des TSV Egestorf, des Fight Clubs Basche sowie des Kinder- und Jugendcircus Barsinghausen geben. Höhepunkt des Bühnenprogramms ist um 16.30 Uhr der Kurzauftritt des Rappers Sese.

„Wir haben schon 52 Anmeldungen der Ausstellenden erhalten und freuen uns wieder auf eine große Angebotsvielfalt, tolle Mitmachaktionen sowie ein buntes Bühnenprogramm“, sagt Björn Wende, Hauptorganisator der „ChiB“. Gegen Hunger und Durst werden in der „ChiB-Cafeteria“ oder an der „ChiB-Grillbude“ nahrhafte Angebote zu kleinen Preisen bereitgehalten.

Eröffnet wird die Children in Basche um 13.20 Uhr von Bürgermeister Henning Schünhof (SPD). Der Eintritt ist frei. Allen Gästen ab 18 Jahren ist der Zutritt zum Schulzentrum nur unter Beachtung der 3G-Regel gestattet. Zudem gilt während des Aufenthaltes auf der „ChiB“ die Pflicht zum Tragen einer Maske für Kinder ab sechs Jahren, ab 18 Jahren ist eine FFP2-Mund- und Nasenbedeckung Pflicht.