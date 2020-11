Barsinghausen

Eine der wichtigsten Führungspositionen in der Barsinghäuser Stadtverwaltung ist nach mehrmonatiger Vakanz wieder besetzt: Michaela Klank hat vor wenigen Tagen die Leitung des städtischen Bau- und Planungsamtes übernommen. Die 58-jährige Architektin ist von der Stadt Hameln nach Barsinghausen gewechselt, wo sie zuletzt viele Jahre lang Leiterin der Abteilung Stadtplanung in der dortigen Verwaltung gewesen ist.

Insgesamt hat Klank 27 Jahre lang in der Verwaltung der Rattenfängerstadt gearbeitet. Davor hatte sie in ihrer Geburtsstadt Hannover Architektur studiert, das zweite Staatsexamen in Städtebau abgelegt und dort auch erste Berufserfahrungen gesammelt. „Mich hat an den Aufgaben der Amtsleitung in Barsinghausen außer den planerischen Elementen gereizt, dass ich hier auch für die Bauaufsicht verantwortlich bin und Umweltbelange zu meinem Zuständigkeitsbereich gehören“, sagt Klank.

Drei Themenbereiche im Fokus

Kurz nach ihrem Amtsantritt hat die neue Amtsleiterin bereits verschiedene Projekte im Fokus. „Ich möchte in den kommenden Jahren unter anderem neue Wohngebiete entwickeln“, sagt die Architektin. Darüber hinaus sei ihr das Thema Mobilität mit dem Schwerpunkt Radfahren sehr wichtig. Den dritten Punkt auf der Agenda bilde das Thema Gewerbeentwicklung.

Bei allen drei Themenbereichen sieht Klank in Barsinghausen viel Potenzial. „Es gibt eine spürbare Nachfrage nach Bauland“, sagt sie. Während in den vergangenen Jahren die Innenraumverdichtung vorangetrieben worden sei, wolle sie nun wieder ganz neue Baugebiete entwickeln, um so die große Nachfrage zu befriedigen. Dass Barsinghausen so beliebt bei Bauwilligen sei, liege unter anderem an der sehr guten Verkehrsanbindung. „Welche Regionskommune kann schon fünf Haltepunkte der S-Bahn vorweisen? Das ist ein Pfund, mit dem die Stadt wuchern kann“, sagt Klank.

Die Architektin möchte die Erschließung neuer Baugebiete gerne mit der Entwicklung von Modellprojekten verbinden. Die Stadt könne beispielsweise beim Einsatz regenerativer Energien vorangehen und damit Zeichen setzen, sagt sie. So könne Barsinghausen auch seine Attraktivität als Wohnort weiter steigern. Eng verknüpft mit der Wohnbauland-Entwicklung ist für die Amtsleiterin das Thema Mobilität, wobei sie Radfahrkonzepten einen hohen Stellenwert beimisst.

Auch Innenstadtentwicklung bleibt im Blick

Aufgefallen ist Klank bereits, dass es in Barsinghausen bei vielen Gewerbetreibenden einen Bedarf an Flächenentwicklung gibt. Dabei bestehe über alle Branchen hinweg eine Nachfrage nach Erweiterungsmöglichkeiten. „Für viele Betriebe, insbesondere im Handwerk, ist damit auch die Frage nach der eigenen Zukunftsfähigkeit verbunden“, sagt die Architektin.

Parallel dazu ist es nach Auffassung der neuen Amtsleiterin auch wichtig, die Innenstadtentwicklung weiterhin im Blick zu behalten – etwa die Einzelhandelsplanungen rund um den Bereich Volkers Hof/Breite Straße. Auch in diesen Bereichen sei es wichtig, Impulse zu setzen, sagt Klank.

Während die Stadt Barsinghausen die Stelle der Bau- und Planungsamtsleiterin wieder besetzt hat, ist die Position des Stadtbaurates weiterhin vakant. Bei einer ersten Ausschreibung hatte sich nur eine Handvoll Männer und Frauen beworben, von denen aber niemand geeignet war. Die Stadt will die Ausschreibung nun wiederholen.

Von Andreas Kannegießer