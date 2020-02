Barsinghausen

Ein Rauchwarnmelder hat die Ortsfeuerwehren Barsinghausen und Kirchdorf am Montag gegen 13.25 Uhr auf den Plan gerufen. In der Hans-Böckler-Straße hatte das Gerät in einer Dachgeschosswohnung angeschlagen und die Nachbarn aufmerksam gemacht. Im Treppenhaus bemerkten diese zudem leichten Brandgeruch und riefen daraufhin die Feuerwehr.

Mieter bleibt unverletzt

Als die Einsatzkräfte eintrafen, öffnete sich in der betroffenen Wohnung gerade ein Dachfenster. Der Mieter kam ihnen bereits im Treppenhaus entgegen: Er hatte sein Essen im Backofen vergessen. Der Mann wurde zur Sicherheit dem Rettungsdienst übergeben, er blieb aber unverletzt. In der leicht verqualmten Wohnung schaltete die Feuerwehr den Backofen aus, löschte die Speisereste und belüftete sowohl Wohnung als auch Treppenhaus mit einem Druckbelüfter.

Herd auch ausgeschaltet heiß

Auch am frühen Dienstagmorgen gegen 7 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Barsinghausen und Kirchdorf wegen eines ausgelösten Rauchwarnmelders alarmiert. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Sankt-Georg-Straße war zwar Brandgeruch in der Küche wahrnehmbar, der Herd war aber offensichtlich ausgeschaltet. Erst mithilfe einer Wärmebildkamera war erkennbar, dass der Herd auch im abgeschaltetem Zustand weiter Wärme produzierte. Die Einsatzkräfte schalteten zunächst den Strom ab und klemmten dann den Herd ab.

Von Sarah Istrefaj