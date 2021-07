Barsinghausen

Endlich wieder Leben in der Barsinghäuser Innenstadt. „Basche i(s)st auf“ lautete das Motto von Freitag bis Sonntag im Stadtzentrum bei einem Street-Food-Festival. Zu essen gab es genug an zehn verschiedenen Ständen auf der Marktstraße. Barsinghausen ist auf – nämlich auf den Beinen – galt jedoch nicht durchgängig.

Am Thie ist am Sonnabend zeitweise noch Platz für weitere Besucher. Quelle: Stephan Hartung

„Ich hatte gedacht, dass etwas mehr los ist. Aber es ist ja schön, dass es solche Veranstaltungen wieder gibt“, sagt Sabine Mußmann. Die Bantorferin kauft sich bei Ulrike Paul am Stand „Die Schweinerei – saulecker!“ einen Spanferkel-Burger. Lecker und extra scharf mit Chili-Soße. „Wir hatten noch etwas hier im Stadtzentrum zu erledigen und Hunger bekommen – um zu Hause noch etwas zu kochen, dazu wäre es jetzt zu spät gewesen“, sagt sie und lacht.

Organisator des Food-Festivals war die Firma A&B Event, zusammen mit dem Stadtmarketing-Verein „Unser Barsinghausen“. Zuvor hatte es eine solche Veranstaltung zum Herbstmarkt 2019 gegeben, auch damals hatte der Stadtmarketingverein mit A&B kooperiert.

Fast zwei Jahre liegt das zurück. „Die Menschen müssen sich erst wieder an solche Veranstaltungen gewöhnen“, ist sich Ulrike Paul sicher. Beim Stadtfest, das letzte ist sogar ziemlich genau zwei Jahre her, hat sie ihren Stand immer am Thie – diesmal am Europaplatz. „Viele Leute kennen mich, haben mich hier begrüßt und sich gefreut, dass wir wieder hier sind“, berichtet sie. „Das ist beinahe ein familiäres Wiedersehen. Man merkt die Dankbarkeit der Menschen, dass es wieder Leben gibt.“

Sabine Mußmann kauft bei Ulrike Paul einen Spanferkel-Burger. Quelle: Stephan Hartung

Dennoch: Mehr und mehr bilden sich Schlangen, auch an anderen Ständen. Sabine und Marcos Mediavilla haben sich einen karibischen Burrito gegönnt. „Schmeckt richtig gut, ich esse zum ersten Mal vegan“, sagt der Familienvater und lacht. Seine Frau lobt insgesamt das Angebot auf der Food-Meile. „Schön, dass es nicht nur Pommes gibt. International ist viel vertreten, auch mit Essen aus Uganda.“ Die Mediavillas, die in Barsinghausen leben, sind sich einig: Endlich gibt es mal wieder Aktionen, endlich kann man mit der Familie wieder etwas unternehmen.

Veranstalter ziehen positives Fazit

Im Verlauf des Sonnabends, und erst recht am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein während des verkaufsoffenen Sonntags, füllt sich die Marktstraße aber zusehends. Das Fazit des Stadtmarketing-Vereins fällt denn auch insgesamt sehr positiv aus. „Unsere Erwartungen sind erfüllt worden“, sagt Unser Barsinghausen-Vorsitzender Hendrik Mordfeld. Insbesondere am Sonntag habe es „eine schöne Frequenz in der Fußgängerzone“ gegeben. Die Stimmung der Geschäftsleute sei dementsprechend gut. Die ersten beiden Tage des Food-Festivals seien von der Besucherzahl her zwar nicht die stärksten gewesen, „aber wir hatten mit noch weniger gerechnet“.

Besonders froh sind Mordfeld und dessen Mitstreiter im Vorstandsteam auch, dass es trotz der jüngsten Verschärfung der Corona-Regeln und der Verordnung einer Maskenpflicht in der Fußgängerzone kaum Verstöße gab. „Alle spielen nach den Regeln und jeder geht mit der Verantwortung gut um“, lobt der Vorsitzende.

Von Stephan Hartung