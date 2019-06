Barsinghausen

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend Drogen beschlagnahmt. Gegen 4:05 Uhr kontrollierten die Beamten, die mit dem Streifenwagen unterwegs waren, in der Nähe des Bahnhofs einen Mann – und fanden bei dem 43-jährigen Barsinghäuser geringe Mengen Amphetamin und Marihuana. Die Polizisten beschlagnahmten die Betäubungsmittel. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Im Anschluss an die polizeiliche Kontrolle entließen die Beamten den 43-Jährigen wieder.

Von Lisa Malecha