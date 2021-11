Barsinghausen

Zum dritten Mal in Folge hat das Unternehmen Deister Electronic aus Barsinghausen die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ unterstützt. Für die ausrichtende, christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse packten Mitarbeitende wieder bunt gefüllte Schuhkartons für Kinder in schwierigen Lebenssituationen auf der ganzen Welt.

Mittlerweile mehr als 150 Kartons gepackt

Die Eigentümer von Deister Electronic, Familie Stobbe, unterstützt die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ nach eigenen Angaben bereits seit Jahren. Laut Unternehmen haben sich zuletzt auch immer mehr Mitarbeitende der Aktion angeschlossen, sodass in den vergangenen zwei Jahren bereits deutlich mehr als 100 Geschenkkartons gepackt und verschenkt worden seien.

In diesem Jahr kamen noch einmal 50 Kartons dazu. Gefüllt sind sie mit einer Vielzahl größerer und kleinerer Geschenke – von Stofftieren und Puppen über Stifte, Blöcke und andere Malutensilien bis hin zu bunten Zahnbürsten und Süßigkeiten.

Mitarbeitende aus den Abteilungen Konstruktion und Lager waren Teil des Organisationsteams und beteiligten sich gemeinsam mit weiteren Kolleginnen und Kollegen aus der Sachbearbeitung und dem Housekeeping an der Aktion.

Seit mehr als 25 Jahren wird gesammelt

Die Geschenkaktion wird im deutschsprachigen Raum schon seit mehr als 25 Jahren von der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse organisiert und betreut. Ziel ist es, bedürftigen Kindern zu Weihnachten mit liebevoll zusammengestellten Schuhkartons eine Freude zu bereiten. In den Geschenkboxen befinden sich im Regelfall kleine Spielsachen, aber auch ganz praktische Dinge wie etwa Stifte, Hefte und andere Schulmaterialien sowie Hygieneartikel wie Zahn- und Haarbürsten. Die Geschenkpakete werden zentral in Berlin gesammelt und rechtzeitig vor dem Fest in die Zielgebiete transportiert.

Von Mirko Haendel