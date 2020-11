Barsinghausen

Wer zündet im Advent ein Licht an und stellt kleine Überraschungen oder Segensworte für die Passanten bereit? Evangelische Gemeinden aus der Kirchenregion Barsinghausen rufen zu einer Mitmachaktion in der Vorweihnachtszeit unter dem Motto Advent im Vorübergehen auf. Regionaldiakonin Katrin Wolter und Pastorin Kristin Köhler aus der Petrusgemeinde haben sich von dieser Idee aus Südniedersachsen inspirieren lassen – und suchen nun Interessenten, die mitmachen wollen.

Für mehr Lichterglanz

Wegen der Corona-Krise müssen die Menschen auch in der Vorweihnachtszeit auf viele Dinge verzichten: keine Adventsfeiern, keine Laternenumzüge, keine Weihnachtsmärkte, keine Treffen mit Freunden und Kollegen. Die Mitmachaktion Advent im Vorübergehen soll nun trotz Corona zu etwas Lichterglanz und besondere Vorfreude beitragen.

Die Idee: An jedem Tag im Advent sollen besonders gestaltete Lichter vor einem Haus, einer Wohnung oder in einem Fenster leuchten. „Ob Feuerkorb, Kerzen, Lichterketten, Fackeln oder Schwedenfeuer – der Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Pastorin Kristin Köhler. In der Nähe des Lichtes stehen zudem Körbe oder Kartons mit kleinen Überraschungen: Selbstgebasteltes oder -gebackenes, Schokolade, Orangen, Mandarinen, Bilder, Sterne oder Engel.

Segensworte und Wünsche

„Und vielleicht auch ein Blatt Papier mit Segensworten oder Wünschen. Passanten können an diesen Lichtorten vorbeigehen und sich jeweils ab 17 Uhr eine Überraschung mitnehmen, solange der Vorrat reicht“, erläutert die Pastorin. Die Initiatorinnen suchen 24 Personen oder Haushalte, die sich mit besonders gestalteten Lichtern an der Aktion beteiligen wollen. Bei der Auswahl von Segensworten will Kristin Köhler behilflich sein.

Interessenten können sich bei Kristin Köhler unter Telefon (0 51 05) 6 21 78 oder per E-Mail an kristin.koehler@evlka.de sowie bei Katrin Wolter unter Telefon (0 51 05) 6 61 32 39 oder per E-Mail an katrin.wolter@evlka.de melden. Voraussetzung zum Mitmachen ist das Einverständnis, die jeweilige Adresse veröffentlichen zu lassen.

